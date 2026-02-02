Giá vé máy bay Tết 'leo thang', lựa chọn nào cho hành trình về quê?

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, giá vé máy bay trên nhiều đường bay nội địa tăng cao, đặc biệt là ở các chặng từ TPHCM, Hà Nội đi các tỉnh.

Giá vé tăng mạnh, hành khách bất ngờ

Chị Lê Thị Hà (TPHCM) cho biết, do tính chất công việc nên phải đến ngày 27 hoặc 28 tháng Chạp chị mới chốt được lịch về quê ăn Tết. Tuy nhiên, khi tìm mua vé máy bay, chị bất ngờ vì giá vé chặng TP.HCM - Thọ Xuân (Thanh Hóa) từ 4 đến 4,5 triệu đồng mỗi chiều (tùy giờ bay), cao gấp nhiều lần so với ngày thường.

“Tôi biết là cận Tết giá vé sẽ cao nhưng mức giá như vậy vẫn khiến tôi khá bất ngờ. Nếu tôi đặt vé sớm hơn thì lại không phù hợp với công việc”, chị Hà chia sẻ.

Không chỉ cá nhân đi lẻ, nhiều gia đình đông người cũng buộc phải cân nhắc lại kế hoạch di chuyển vì chi phí vé máy bay quá lớn.

Sát Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, giá vé máy bay trên nhiều đường bay nội địa tăng cao. Ảnh minh họa: Tuấn Kiệt.

Anh Nguyễn Đăng Dũng (TPHCM) chia sẻ, gia đình anh có 5 người, dự kiến bay từ TPHCM ra Bắc Giang, quá cảnh tại sân bay Nội Bài vào ngày 27 tháng Chạp. Tổng chi phí vé máy bay lượt đi cho cả gia đình anh lên tới gần 20 triệu đồng, trong khi tiền vé chiều quay lại TPHCM sau Tết còn cao hơn.

“Sau khi tính toán giữa chi phí, thời gian và sự thuận tiện, vợ chồng tôi quyết định bỏ phương án đi máy bay, chuyển sang di chuyển bằng ô tô cá nhân”, anh Dũng nói.

Theo kế hoạch, gia đình anh xuất phát từ TPHCM vào chiều ngày 26 tháng Chạp để về đến quê vào sáng ngày 28 tháng Chạp. Mùng 2 Tết, cả gia đình quay lại TPHCM để chuẩn bị cho công việc đầu năm.

Anh Dũng cho rằng, Tết không chỉ là dịp sum họp gia đình mà còn là khoảng thời gian để các con được nghỉ ngơi, trải nghiệm. Vì vậy, thay vì dồn toàn bộ chi phí cho vé máy bay, gia đình anh lựa chọn phương án đi ô tô vừa tiết kiệm, vừa kết hợp du lịch, nghỉ ngơi dọc đường.

Nhiều đường bay kín chỗ trước Tết

Theo ghi nhận của ngành hàng không, trong giai đoạn cao điểm trước Tết Nguyên đán 2026, tỷ lệ đặt chỗ trên nhiều đường bay từ TPHCM đi các tỉnh miền Trung và miền Bắc tiến sát mức tối đa, thậm chí đạt 100% vào các ngày cận Tết.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, từ ngày 23-28 tháng Chạp, nhu cầu vận chuyển hành khách tập trung chủ yếu trên các đường bay từ TPHCM đi miền Trung và miền Bắc. Nhiều chặng bay ghi nhận tỷ lệ đặt chỗ trên 90%, thậm chí kín chỗ hoàn toàn như từ TPHCM đi Huế, Thanh Hóa, Vinh, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Đồng Hới.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu từ các địa phương về TPHCM trước Tết ở mức thấp. Nhiều chuyến bay có tỷ lệ đặt chỗ dưới 35%, thậm chí các hãng phải khai thác chuyến bay rỗng để đảm bảo tàu bay quay đầu phục vụ chiều cao điểm xuất phát từ TPHCM.

Đối với các đường bay từ Hà Nội đi miền Trung và miền Nam, tỷ lệ đặt chỗ trong giai đoạn trước Tết chủ yếu dao động từ 30-60%. Riêng hai chặng Hà Nội - Đồng Hới và Hà Nội - Điện Biên ghi nhận nhu cầu cao, với tỷ lệ đặt chỗ đạt 88-100% trong các ngày cao điểm từ 12-15/2.

Sau kỳ nghỉ Tết, đặc biệt trong giai đoạn từ mùng 3-6 Tết (21-25/2), nhu cầu đi lại bằng đường hàng không đảo chiều rõ rệt. Tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay từ các địa phương về TP.HCM tăng mạnh, phổ biến ở mức 80-100%.

Nhiều đường bay từ Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Hải Phòng về TP.HCM gần như kín chỗ.

Với đường bay trục TPHCM - Hà Nội, tỷ lệ đặt chỗ chỉ tăng cao cục bộ vào một số ngày sát Tết và sau Tết. Cụ thể, chặng TPHCM - Hà Nội trong các ngày 11-14/2 đạt khoảng 83-90%, trong khi chiều Hà Nội - TPHCM trong các ngày 21-23/2 đạt 80-94%.

Vietnam Airlines cho biết, dịp cao điểm đi lại Tết Nguyên đán 2026, các đối tượng xấu thường lợi dụng tâm lý khan hiếm vé để rao bán vé giá rẻ trên mạng xã hội, kèm cam kết giờ bay đẹp hoặc hình ảnh giao dịch giả nhằm tạo lòng tin. Không ít trường hợp, sau khi nhận tiền, các đối tượng cắt đứt liên lạc hoặc thực hiện hành vi gian lận như hoàn vé sau khi đã xuất vé, gây thiệt hại cho hành khách. Do vậy, hãng này khuyến nghị hành khách chủ động mua vé sớm và chỉ mua vé qua các kênh chính thức của hãng.

Theo Vietnamnet.vn