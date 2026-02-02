Chủ động phòng tránh ngộ độc thực phẩm ngày Tết

Ngày Tết ai cũng ăn nhiều hơn, vui vẻ hơn, tiệc tràn ngập nên vấn đề tiêu hóa rất dễ bị ảnh hưởng. Bác sĩ CK1 Trần Thị Thứ - Hệ Thống Y Tế Nhi Đồng 315 Chi nhánh Lê Lợi- Quảng Ngãi tư vấn và hướng dẫn gia đình những phương pháp và xử lý tình huống phòng chống ngộ độc cho trẻ để những ngày vui xuân thêm trọn vẹn.

Vì sao trẻ em dễ gặp các vấn đề về tiêu hóa ngộ độc thực phẩm trong ngày Tết?

Theo Bác sĩ CK1 Trần Thị Thứ - Hệ Thống Y Tế Nhi Đồng 315 Chi nhánh Lê Lợi- Quảng Ngãi, trong các dịp lễ, Tết trẻ em dễ gặp các vấn đề về tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy và ngộ độc thực phẩm vì những lý do chính sau:

Chế độ ăn uống bị xáo trộn: Trẻ thường ăn không đúng bữa, ăn quá nhiều bánh kẹo, nước ngọt và thực phẩm chế biến sẵn giàu dầu mỡ, chất đạm nhưng lại thiếu chất xơ từ rau xanh.

Thực phẩm không đảm bảo vệ sinh: Thức ăn trong ngày Tết thường được chế biến sẵn, thực phẩm để lâu hoặc nấu với số lượng lớn, nếu không được bảo quản đúng cách sẽ dễ bị nhiễm khuẩn, ôi thiu.

Vệ sinh cá nhân kém: Trẻ mải chơi nên thường quên rửa tay trước khi ăn hoặc sau khi đi vệ sinh. Việc tiếp xúc với nhiều người và đồ chơi lạ cũng làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh.

Thay đổi môi trường sống: Việc đi chơi, đi du lịch ở nơi đông người hoặc về quê khiến trẻ tiếp xúc với nguồn nước và điều kiện vệ sinh khác lạ, khiến hệ tiêu hóa chưa kịp thích nghi.

Hệ tiêu hóa của trẻ còn non yếu: Chức năng tiêu hóa và hệ miễn dịch của trẻ chưa hoàn thiện như người lớn, do đó chỉ cần một tác động nhỏ từ thực phẩm không sạch cũng dễ dẫn đến rối loạn .

Bác sĩ CK1 Trần Thị Thứ - Hệ Thống Y Tế Nhi Đồng 315 Chi nhánh Lê Lợi- Quảng Ngãi

Nhận biết trẻ đau bụng, tiêu hóa kém, ngộ độc ở trẻ nhỏ qua các dấu hiệu:

Đau bụng, ăn không tiêu, tiêu hóa kém: Dấu hiệu chung: Quấy khóc, khó chịu: Trẻ khóc thét, quấy khóc, ôm bụng, mặt tái xanh, nhất là sau khi ăn hoặc khi bụng bị đầy hơi.

Các dấu hiệu khác như

Chướng bụng: Bụng căng cứng, sờ thấy nhiều hơi, gõ nghe tiếng vang

Ợ hơi, xì hơi: Ợ hơi nhiều, miệng hôi, đánh hơi nhiều

Biếng ăn: Kén ăn, ăn ít, kéo dài bữa ăn, chán ăn, không muốn ăn.

Nôn trớ: Buồn nôn, nôn sau khi ăn.

Vấn đề về phân:

Phân lỏng/Tiêu chảy: Đi ngoài phân lỏng 3 lần/ngày trở lên, phân có bọt, mùi chua hoặc phân sống (chưa tiêu hóa hết); Táo bón: Phân cứng, đi khó, ít đi ngoài.

Dấu hiệu trẻ bị ngộ độc thức ăn:

Bác sĩ CK1 Trần Thị Thứ - Hệ Thống Y Tế Nhi Đồng 315 Chi nhánh Lê Lợi- Quảng Ngãi khuyến cáo những dấu hiệu, triệu chứng cấp tính, xảy ra vài giờ đến 1 ngày sau ăn. cho thấy trẻ đã bị ngộ độc, cần đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra và xử lý kịp thời:

Nôn/Tiêu chảy nặng: Nôn nhiều lần liên tục, tiêu chảy ồ ạt, phân có máu hoặc nước.

Đau bụng dữ dội, sốt cao, mệt mỏi.

Dấu hiệu mất nước (nguy hiểm):

Mệt lả, kích thích, li bì, co giật hoặc không phản ứng.

Mắt trũng sâu, môi khô.

Khát nước, ít đi tiểu hoặc nước tiểu vàng sẫm.

Da nhăn nheo, véo da không đàn hồi, thóp lõm (ở trẻ nhỏ).

Ngoài các biện pháp giữ gìn vệ sinh và cẩn thận trong việc chọn lựa thực phẩm, môi trường sống lành mạnh, việc tiêm vắc xin đầy đủ, đặc biệt là vắc xin phòng ngừa về đường tiêu hóa cũng giúp bé phòng chống các bệnh về tiêu hóa.

Hiện tại, Hệ Thống Y Tế Nhi đồng 315 và Tiêm Chủng Nhi 315 luôn có sẵn: Vaccin Rota phòng tiêu chảy, Vaccin Viêm gan, Vaccin Tả, Vaccin Thương hàn…

