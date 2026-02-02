Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hơn 13 giờ cứu sống bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa hiếm gặp

Hà Minh
TPO - Các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện PhenikaaMec vừa thực hiện thành công một ca phẫu thuật đặc biệt phức tạp cho bệnh nhân nam 50 tuổi mắc ung thư đường tiêu hóa đa vị trí – một dạng bệnh lí cực kì hiếm gặp trong thực hành lâm sàng.

Trước đó, người bệnh nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, nghẹn, nôn sau ăn kèm đau vùng thượng vị kéo dài. Qua thăm khám kĩ lưỡng và thực hiện hàng loạt xét nghiệm cận lâm sàng chuyên sâu bằng các trang thiết bị hiện đại như PET/CT, nội soi tiêu hóa độ phân giải cao, hệ thống giải phẫu bệnh đạt chuẩn quốc tế…, các bác sĩ xác định người bệnh mắc ung thư đồng thời tại nhiều vị trí gồm: ung thư hạ họng, ung thư thực quản đoạn 1/3 dưới và ung thư hang vị dạ dày.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân.

Theo các chuyên gia, đây là trường hợp ung thư đa vị trí đồng thì (Synchronous Cancers) với các tổn thương có đặc điểm tế bào học riêng biệt – một tình trạng vô cùng hiếm, đòi hỏi chiến lược điều trị cá thể hóa và kĩ thuật phẫu thuật nội soi tiêu hóa ở mức độ cao nhất. Thách thức lớn nhất của ca bệnh là phải phẫu thuật nhiều vùng giải phẫu khác nhau, thời gian mổ kéo dài hơn 13 giờ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai biến và biến chứng trong cũng như sau phẫu thuật.

Cuộc đại phẫu được triển khai với sự phối hợp liên viện giữa Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương và các chuyên khoa tại PhenikaaMec như Gây mê hồi sức, Tai Mũi Họng, Trung tâm Tiêu hóa – Đơn nguyên nội soi… dưới sự chủ trì của bác sĩ, TS. Trần Thanh Tùng, Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp. Ê-kíp tiến hành cắt hớt u vùng hạ họng bằng nội soi, tiếp đó là phẫu thuật nội soi cắt thực quản đoạn 1/3 dưới, cắt toàn bộ dạ dày kèm nạo vét hạch và tạo hình thực quản bằng đại tràng.

Đáng chú ý, kĩ thuật chuyển đoạn đại tràng tạo hình thực quản (Colon Interposition) là một can thiệp chuyên sâu, thường chỉ được thực hiện tại các bệnh viện tuyến cuối do mức độ phức tạp và nguy cơ biến chứng cao. Phẫu thuật viên phải kiểm soát phẫu trường kéo dài từ cổ, ngực đến bụng; thực hiện vi phẫu mạch máu để bảo tồn tuyệt đối nguồn nuôi đoạn đại tràng thay thế; đồng thời đảm bảo an toàn cho nhiều miệng nối, hạn chế tối đa nguy cơ rò – biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng người bệnh.

Theo đại diện PhenikaaMec, thành công của ca phẫu thuật cho thấy năng lực chẩn đoán và điều trị các ca ung thư đa vị trí phức tạp của bệnh viện, với sự phối hợp chặt chẽ liên chuyên khoa, kĩ năng ngoại khoa chuyên sâu cùng hệ thống hồi sức trước, trong và sau mổ toàn diện, giúp người bệnh vượt qua một cuộc đại phẫu kéo dài và nặng nề.

