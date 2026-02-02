Hoạt động khó khăn, nợ lương, Cà Mau tính sắp xếp lại các trung tâm y tế

TPO - Trước áp lực thiếu tài chính kéo dài, nợ lương nhân viên y tế hàng chục tỷ đồng, Sở Y tế Cà Mau đề xuất sắp xếp lại toàn bộ hệ thống trung tâm y tế khu vực, chấm dứt hoạt động một số đơn vị, chuyển nhân sự và nguồn lực về tuyến cơ sở.

Trung tâm y tế khu vực Phước Long (huyện Phước Long cũ), tỉnh Cà Mau đang nợ lương, phụ cấp của nhân viên lên tới hơn 16 tỷ đồng.

Ngày 2/2, nguồn tin của PV Tiền Phong, Sở Y tế Cà Mau đã xây dựng Dự thảo đề án sắp xếp lại các trung tâm y tế khu vực trên địa bàn tỉnh. Theo đó, nhóm 1 gồm 5 trung tâm y tế khu vực 1 chức năng (y tế dự phòng) sẽ chấm dứt hoạt động, chuyển nhiệm vụ về trạm y tế cơ sở, gồm các Trung tâm y tế Cà Mau, Đầm Dơi, Cái Nước, Năm Căn và Trần Văn Thời.

Nhóm 2, với 11 trung tâm y tế 2 chức năng (dự phòng, khám chữa bệnh), sẽ sắp xếp lại, chuyển chức năng dự phòng về trạm y tế cấp xã, và tổ chức lại theo mô hình bệnh viện khu vực để thực hiện tiếp chức năng khám chữa bệnh. Các trung tâm y tế này gồm: Ngọc Hiển, Phú Tân, Thới Bình, U Minh, Giá Rai, Đông Hải, Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu, Hồng Dân, Phước Long.

Về nhân sự, sau khi giải quyết chế độ chính sách cho người xin nghỉ, toàn bộ viên chức, người lao động tại các trung tâm y tế nhóm 1 (tổng 179 người), và nhân sự liên quan hệ y tế dự phòng tại trung tâm y tế nhóm 2 (240 người) sẽ chuyển về các trạm y tế cấp xã.

Cùng với chuyển chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, toàn bộ tài chính, tài sản, trang thiết bị của các trung tâm trên cũng chuyển về y tế cơ sở, nhằm tinh gọn bộ máy và cân đối lại nguồn lực. Bên cạnh đó, việc đưa tài sản, trang thiết bị y tế về cho y tế cơ sở cũng giúp các trạm này cải thiện chất lượng hoạt động, khi thực tế đa số trạm y tế cơ sở đang xuống cấp, thiếu trang thiết bị (cả chuyên môn lẫn văn phòng, đặc biệt các thiết bị về chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm...

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, hiện Cà Mau có 4 trung tâm y tế khu vực nợ lương, phụ cấp của nhân viên, với tổng tiền nợ gần 29 tỷ đồng, gồm Trung tâm Y tế khu vực Phước Long, Giá Rai, Phú Tân, Ngọc Hiển. Trong đó, Trung tâm Y tế khu vực Phước Long nợ lớn nhất, với hơn 16 tỷ đồng, các trung tâm còn lại nợ từ 3,8 - 4,8 tỷ đồng.

Sở Y tế Cà Mau nhìn nhận, tình trạng nợ lương, phụ cấp trên do các trung tâm bị chậm thanh toán chi phí bảo hiểm y tế, mức tự chủ tài chính thấp, giá dịch vụ y tế chưa tính đủ chi phí và công tác quản lý tài chính còn hạn chế. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm qua.

Trước mắt, Sở Y tế đã kiến nghị UBND tỉnh Cà Mau tiếp tục đề xuất Bảo hiểm xã hội Việt Nam sớm thanh, quyết toán chi phí BHYT tồn đọng tại các trung tâm y tế. Đặc biệt, tỉnh Cà Mau xem xét cho trung tâm y tế mượn 12 tỷ đồng ngân sách nhà nước cấp năm 2026 cho các trung tâm, để trả nợ lương, phụ cấp năm 2025 và các tháng đầu năm 2026.