Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Hoạt động khó khăn, nợ lương, Cà Mau tính sắp xếp lại các trung tâm y tế

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trước áp lực thiếu tài chính kéo dài, nợ lương nhân viên y tế hàng chục tỷ đồng, Sở Y tế Cà Mau đề xuất sắp xếp lại toàn bộ hệ thống trung tâm y tế khu vực, chấm dứt hoạt động một số đơn vị, chuyển nhân sự và nguồn lực về tuyến cơ sở.

3335053745875183414.jpg
Trung tâm y tế khu vực Phước Long (huyện Phước Long cũ), tỉnh Cà Mau đang nợ lương, phụ cấp của nhân viên lên tới hơn 16 tỷ đồng.

Ngày 2/2, nguồn tin của PV Tiền Phong, Sở Y tế Cà Mau đã xây dựng Dự thảo đề án sắp xếp lại các trung tâm y tế khu vực trên địa bàn tỉnh. Theo đó, nhóm 1 gồm 5 trung tâm y tế khu vực 1 chức năng (y tế dự phòng) sẽ chấm dứt hoạt động, chuyển nhiệm vụ về trạm y tế cơ sở, gồm các Trung tâm y tế Cà Mau, Đầm Dơi, Cái Nước, Năm Căn và Trần Văn Thời.

Nhóm 2, với 11 trung tâm y tế 2 chức năng (dự phòng, khám chữa bệnh), sẽ sắp xếp lại, chuyển chức năng dự phòng về trạm y tế cấp xã, và tổ chức lại theo mô hình bệnh viện khu vực để thực hiện tiếp chức năng khám chữa bệnh. Các trung tâm y tế này gồm: Ngọc Hiển, Phú Tân, Thới Bình, U Minh, Giá Rai, Đông Hải, Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu, Hồng Dân, Phước Long.

Về nhân sự, sau khi giải quyết chế độ chính sách cho người xin nghỉ, toàn bộ viên chức, người lao động tại các trung tâm y tế nhóm 1 (tổng 179 người), và nhân sự liên quan hệ y tế dự phòng tại trung tâm y tế nhóm 2 (240 người) sẽ chuyển về các trạm y tế cấp xã.

Cùng với chuyển chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, toàn bộ tài chính, tài sản, trang thiết bị của các trung tâm trên cũng chuyển về y tế cơ sở, nhằm tinh gọn bộ máy và cân đối lại nguồn lực. Bên cạnh đó, việc đưa tài sản, trang thiết bị y tế về cho y tế cơ sở cũng giúp các trạm này cải thiện chất lượng hoạt động, khi thực tế đa số trạm y tế cơ sở đang xuống cấp, thiếu trang thiết bị (cả chuyên môn lẫn văn phòng, đặc biệt các thiết bị về chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm...

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, hiện Cà Mau có 4 trung tâm y tế khu vực nợ lương, phụ cấp của nhân viên, với tổng tiền nợ gần 29 tỷ đồng, gồm Trung tâm Y tế khu vực Phước Long, Giá Rai, Phú Tân, Ngọc Hiển. Trong đó, Trung tâm Y tế khu vực Phước Long nợ lớn nhất, với hơn 16 tỷ đồng, các trung tâm còn lại nợ từ 3,8 - 4,8 tỷ đồng.

Sở Y tế Cà Mau nhìn nhận, tình trạng nợ lương, phụ cấp trên do các trung tâm bị chậm thanh toán chi phí bảo hiểm y tế, mức tự chủ tài chính thấp, giá dịch vụ y tế chưa tính đủ chi phí và công tác quản lý tài chính còn hạn chế. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm qua.

Trước mắt, Sở Y tế đã kiến nghị UBND tỉnh Cà Mau tiếp tục đề xuất Bảo hiểm xã hội Việt Nam sớm thanh, quyết toán chi phí BHYT tồn đọng tại các trung tâm y tế. Đặc biệt, tỉnh Cà Mau xem xét cho trung tâm y tế mượn 12 tỷ đồng ngân sách nhà nước cấp năm 2026 cho các trung tâm, để trả nợ lương, phụ cấp năm 2025 và các tháng đầu năm 2026.

Tân Lộc
#Cà Mau #tài chính #trung tâm y tế #nợ lương #điều chuyển nhân sự #bệnh viện

Xem thêm

Cùng chuyên mục