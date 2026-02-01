Xuân về trên thảo nguyên năng lượng

“Mùa Xuân là khởi đầu của mọi sinh sôi. Và ở nơi ánh sáng được chắt chiu thành năng lượng, Xuân hiện lên bằng một dáng hình rất khác – xanh hơn, bền bỉ hơn, và đầy hy vọng”.

Khi những ngày cuối năm dần lắng lại, con người bắt đầu hành trình tìm về những điểm đến mang tinh thần an yên, tươi mới để đón chào năm mới. Giữa miền biên viễn An Giang, Khu tham quan Điện mặt trời An Hảo, tọa lạc tại xã Núi Cấm, tỉnh An Giang, đang dần trở thành điểm nhấn đặc biệt của du lịch Xuân – Tết Nguyên đán 2026, như một biểu tượng của ánh sáng – năng lượng – tương lai. Một dấu ấn mới giữa vùng non thiêng Bảy Núi.

Điểm đến khởi đầu năm mới đầy năng lượng

Nằm dưới chân Núi Cấm – ngọn núi cao nhất miền Tây Nam Bộ, nơi được mệnh danh là nóc nhà đồng bằng, Khu tham quan Điện mặt trời An Hảo mở ra không gian khoáng đạt, giao hòa giữa thiên nhiên hùng vĩ và công trình năng lượng hiện đại. Hàng ngàn tấm pin mặt trời xếp lớp ngay ngắn, trải dài trên diện tích rộng lớn, phản chiếu ánh nắng đầu Xuân như những dải lụa bạc lấp lánh giữa đất trời.

Những buổi sáng đầu năm, khi sương còn vương nhẹ trên sườn núi, ánh mặt trời dần hé rọi xuống “thảo nguyên năng lượng”, cả không gian như bừng tỉnh trong vẻ đẹp tinh khôi, thanh sạch. Ở đó, ánh sáng không chỉ mang ý nghĩa vật lý, mà còn trở thành biểu tượng của niềm tin, của khởi đầu và của hành trình phát triển bền vững.

Không gian du lịch Xuân khác biệt giữa miền non thiêng

Không chỉ là một công trình năng lượng tái tạo quy mô lớn, Điện mặt trời An Hảo còn được quy hoạch hài hòa để trở thành khu tham quan, trải nghiệm mang đậm tinh thần du lịch xanh. Dịp Tết Nguyên đán, nơi đây khoác lên mình sắc Xuân sinh động với hệ thống tiểu cảnh, hồ nước cảnh quan, thảm hoa và các lối dạo bộ rộng mở giữa thiên nhiên.

Du khách đến An Hảo có thể thong dong bước giữa “cánh đồng ánh sáng”, phóng tầm mắt về phía Núi Cấm linh thiêng, ghi lại những khung hình check-in độc đáo – nơi công nghệ hiện đại hòa quyện cùng cảnh sắc núi rừng. Không gian mở, gió trời mát lành, sắc xanh trải dài đến tận chân mây mang lại cảm giác thư thái, nhẹ nhõm – rất riêng của những ngày đầu năm mới.

Lan tỏa thông điệp xanh giữa mùa Xuân mới

Điểm khác biệt làm nên chiều sâu cho Khu tham quan Điện mặt trời An Hảo chính là giá trị giáo dục và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường. Thông qua các hoạt động tham quan, tìm hiểu mô hình điện mặt trời, du khách – đặc biệt là giới trẻ và các gia đình – có cơ hội tiếp cận trực quan với năng lượng sạch, hiểu rõ hơn vai trò của phát triển xanh trong bối cảnh hiện đại.

Giữa không khí Xuân rộn ràng, An Hảo không chỉ mang đến trải nghiệm du lịch mới lạ mà còn gieo vào lòng người những suy ngẫm tích cực: về trách nhiệm với thiên nhiên, về sự cân bằng giữa phát triển và gìn giữ, về tương lai được thắp sáng từ hôm nay.

Du Xuân gắn với giá trị bền vững

Du lịch Xuân – Tết 2026 tại Khu tham quan Điện mặt trời An Hảo là hành trình của ánh sáng, của niềm tin và sự khởi sắc. Đó là nơi du khách tìm thấy sự mới mẻ trong trải nghiệm, sự an yên trong tâm hồn và nguồn năng lượng tích cực cho một năm mới an lành, thịnh vượng.

“Khi ánh mặt trời trở thành người dẫn lối, mỗi chuyến du Xuân không chỉ là hành trình, mà còn là lời chúc tốt lành gửi đến tương lai.”