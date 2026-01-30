Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Nữ kế toán trưởng làm Phó Tổng Giám đốc Bamboo Airways

Lộc Liên
TPO - Bamboo Airways vừa bổ nhiệm bà Triệu Thị Thu Phương làm phó tổng giám đốc, trong bối cảnh hãng đang tái cơ cấu bộ máy điều hành và chuẩn bị triển khai chiến lược phát triển giai đoạn mới.

Bà Triệu Thị Thu Phương gia nhập Bamboo Airways từ năm 2022, đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng, phụ trách công tác tài chính - kế toán và tham mưu cho ban lãnh đạo trong quản trị nguồn lực tài chính của hãng.

ba-trieu-thi-thu-phuong.jpg
Bà Triệu Thị Thu Phương - tân Phó Tổng giám đốc Bamboo Airways . Ảnh: BBA.

Trước đó, bà Phương có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - kế toán, từng giữ nhiều vị trí quản lý tại các doanh nghiệp và tổng công ty lớn.

Một số vai trò nổi bật trước khi về Bamboo Airways của bà Phương như: Thành viên hội đồng quản trị phụ trách đầu tư và tài chính tại CTCP Sông Đà 2, Phó Giám đốc Ban Kiểm toán nội bộ Tổng Công ty Sông Đà. Bà Phương cũng tham gia tư vấn tài chính cho nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực xây dựng, đầu tư và thương mại.

Bà Phương được kỳ vọng góp phần tăng cường năng lực quản trị tài chính - kế toán, ổn định hoạt động và hỗ trợ Bamboo Airways trong giai đoạn phát triển mới.

612789644-887528560459325-2312654042241547201-n.jpg
Bamboo Airways tích cực củng cố bộ máy phục vụ kế hoạch phát triển trong giai đoạn mới. Ảnh: BBA.

Theo Bamboo Airways, việc bổ nhiệm lãnh đạo mới nằm trong kế hoạch kiện toàn bộ máy điều hành, hướng tới tăng cường năng lực quản trị tài chính, ổn định hoạt động và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo của hãng.

Song song với công tác nhân sự cấp cao, Bamboo Airways đang triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030. Hãng dự kiến tuyển dụng khoảng 1.000 lao động trong thời gian tới nhằm bổ sung nhân sự cho các mảng hoạt động trọng yếu, phục vụ mục tiêu phục hồi và tăng trưởng dài hạn.

Về khai thác, Bamboo Airways đặt mục tiêu mở rộng đội bay, bổ sung trung bình 8-10 máy bay mỗi năm đến năm 2030, từng bước khôi phục quy mô lên khoảng 30 tàu bay theo chủ trương đã được Chính phủ phê duyệt. Lộ trình này được kỳ vọng tạo nền tảng cho việc mở rộng mạng bay và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ trong những năm tới.

Lộc Liên
#Bamboo Airways #Triệu Thị Thu Phương #phó tổng giám đốc #hãng hàng không #quản trị tài chính #chiến lược phát triển

