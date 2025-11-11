FLC đang rốt ráo thuê, mua máy bay

TPO - Tại Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 trong sáng 11/11, Tập đoàn FLC cho biết việc tiếp nhận lại quyền sở hữu, quản lý và điều hành Hãng hàng không Bamboo Airways. Tập đoàn đang làm việc với các đối tác trong và ngoài nước có kinh nghiệm trong hàng không, thuê - mua máy bay và tài chính, nhằm tìm kiếm giải pháp hợp tác và huy động vốn đầu tư.

Theo FLC, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự vào hội đồng quản trị (HĐQT) và ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021- 2026.

Cụ thể, ông Trịnh Văn Nam, bà Đỗ Thị Hải Yến và bà Phùng Thị Thu Thảo được bầu vào HĐQT, trong khi bà Trần Thị Đoan được bầu vào BKS.

Như vậy, HĐQT mới của Tập đoàn FLC gồm: Ông Vũ Anh Tuân - Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Thanh Tùng, ông Trịnh Văn Nam, bà Đỗ Thị Hải Yến và bà Phùng Thị Thu Thảo. BKS gồm ông Bùi Phạm Minh Điệp, bà Trần Thị Mỹ Dung và bà Trần Thị Đoan.

Toàn cảnh Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 của Tập đoàn FLC. Ảnh: FLC.

Ban lãnh đạo FLC khẳng định, việc kiện toàn bộ máy quản trị là bước đi trọng yếu trong tiến trình tái cấu trúc toàn diện, nhằm nâng cao năng lực điều hành và củng cố nền tảng phát triển ổn định, bền vững.

Theo báo cáo tại đại hội, bất động sản tiếp tục là lĩnh vực trụ cột, với hơn 50 dự án triển khai tại 11 tỉnh, thành, trọng tâm ở Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị, Gia Lai… FLC đồng thời nghiên cứu đầu tư tại các thị trường mới như Lào Cai, TPHCM, Nha Trang, Hậu Giang, Gia Lai… và phát triển các dự án nhà ở xã hội theo chủ trương Nhà nước.

Cổ đông FLC biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2025. Ảnh: FLC.

FLC cho biết, giá vé máy bay tăng cao và tần suất chuyến bay hạn chế đang ảnh hưởng đến hoạt động du lịch. Để ứng phó, tập đoàn tăng cường xúc tiến du lịch, mở rộng liên kết đối tác, triển khai các gói nghỉ dưỡng linh hoạt (combo bay - nghỉ) và đẩy mạnh thu hút khách quốc tế, đặc biệt từ Hàn Quốc và Trung Quốc thông qua các chương trình roadshow quảng bá điểm đến.

Đáng chú ý, FLC đã đồng ý chủ trương tiếp nhận lại quyền sở hữu, quản lý và điều hành Hãng hàng không Bamboo Airways, theo đề nghị của Chủ tịch hãng Lê Thái Sâm. Quyết định này nằm trong kế hoạch tái cấu trúc hệ sinh thái FLC, hướng tới tăng tính gắn kết giữa các lĩnh vực kinh doanh.

Tập đoàn đang làm việc với các đối tác trong và ngoài nước có kinh nghiệm trong hàng không, thuê - mua máy bay và tài chính, nhằm tìm kiếm giải pháp hợp tác và huy động vốn đầu tư. Quá trình tiếp nhận sẽ diễn ra theo lộ trình phù hợp với năng lực tài chính và nhân sự hiện tại.

Bà Bùi Hải Huyền - Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC. Ảnh: FLC.

Hiện tại, FLC cũng đang hoàn tất nghĩa vụ tài chính, đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thuế vào đầu quý II/2026. Tập đoàn đã làm việc với các đơn vị kiểm toán độc lập, chuẩn bị phát hành báo cáo tài chính năm 2024, 2025 và báo cáo năm 2025 vào quý I/2026, phục vụ thủ tục khôi phục giao dịch cổ phiếu. Dự kiến, cổ phiếu FLC sẽ được giao dịch trở lại trên sàn UPCOM vào quý I/2026.

"Việc tạm đình chỉ giao dịch không làm mất quyền sở hữu của cổ đông, cũng như không ảnh hưởng tới các quyền hợp pháp theo Luật Doanh nghiệp và điều lệ công ty", đại diện FLC nói.