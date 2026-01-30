Mục sở thị tòa nhà mang kiến trúc Pháp 'đặc biệt hiếm' ở Đà Nẵng

TPO - Kiến trúc của tòa nhà được đánh giá “đặc biệt hiếm”, là biệt thự giữ phong cách Art-Deco duy nhất còn lại tại Đà Nẵng hiện nay.
UBND TP. Đà Nẵng vừa có quyết định giao tài sản và chuyển đổi công năng đối với cơ sở nhà, đất số 01 Pasteur (phường Hải Châu). Thành phố giao cơ sở này cho Bảo tàng Đà Nẵng quản lý, sử dụng làm thiết chế văn hóa.
Công trình được thiết kế theo “kiến trúc mở”, kết hợp giữa sự bề thế và gần gũi với thiên nhiên, chi tiết trang trí tinh giản nhưng vẫn giữ tinh thần kiến trúc Pháp.
Diện tích nhà và khuôn viên rộng, không gian kiến trúc phù hợp để xây dựng thiết chế văn hóa đa năng. Hạ tầng, kết cấu và cảnh quan phù hợp với chức năng phục vụ cộng đồng và các hoạt động văn hóa - nghệ thuật chuyên nghiệp.
Ngoài ra, khu nhà 2 tầng với diện tích 215m² sẽ được bố trí không gian phục vụ công tác chuyên môn, gồm phòng làm việc, kho bảo quản hiện vật, phòng thẩm định, phòng nghiên cứu tác phẩm.