Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Mục sở thị tòa nhà mang kiến trúc Pháp 'đặc biệt hiếm' ở Đà Nẵng

Thanh Hiền

TPO - Kiến trúc của tòa nhà được đánh giá “đặc biệt hiếm”, là biệt thự giữ phong cách Art-Deco duy nhất còn lại tại Đà Nẵng hiện nay.

UBND TP. Đà Nẵng vừa có quyết định giao tài sản và chuyển đổi công năng đối với cơ sở nhà, đất số 01 Pasteur (phường Hải Châu). Thành phố giao cơ sở này cho Bảo tàng Đà Nẵng quản lý, sử dụng làm thiết chế văn hóa.

tp-nha-phap-co-dn-9.jpg
Cơ sở nhà, đất ở số 1 Pasteur, TP. Đà Nẵng có diện tích đất hơn 2.000m2, diện tích xây dựng gần 1.100m2, gồm 3 khối nhà. Đây là công trình kiến trúc Pháp, có tuổi đời hơn 100 năm﻿. Kiến trúc của tòa nhà được đánh giá “đặc biệt hiếm”, là biệt thự﻿ còn giữ lại phong cách Art-Deco duy nhất còn lại tại Đà Nẵng.
tp-nha-phap-co-dn-1.jpg
tp-nha-phap-co-dn-17.jpg
tp-nha-phap-co-dn-10.jpg
tp-nha-phap-co-dn-5.jpg
Công trình được thiết kế theo “kiến trúc mở”, kết hợp giữa sự bề thế và gần gũi với thiên nhiên, chi tiết trang trí tinh giản nhưng vẫn giữ tinh thần kiến trúc Pháp.
tp-dn.jpg
Tòa nhà vốn là trụ sở của Hội Liên hiệp phụ nữ TP. Đà Nẵng.
tp-nha-phap-co-dn-8.jpg
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, công trình đáp ứng đầy đủ tiêu chí của thiết chế văn hóa cấp thành phố. Công trình này không chỉ mang giá trị lịch sử - văn hóa đặc biệt mà còn đủ điều kiện tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm, giáo dục, giao lưu nghệ thuật.
tp-nha-phap-co-dn-16.jpg
tp-nha-phap-co-dn-14.jpg
tp-nhaco.jpg﻿
tp-nha-phap-co-dn-4.jpg
Diện tích nhà và khuôn viên rộng, không gian kiến trúc phù hợp để xây dựng thiết chế văn hóa đa năng. Hạ tầng, kết cấu và cảnh quan phù hợp với chức năng phục vụ cộng đồng và các hoạt động văn hóa - nghệ thuật chuyên nghiệp.
tp-hlhpn.jpg
Trên cơ sở đó, Sở định hướng khai thác và phát huy giá trị của công trình theo hướng bảo tồn, gìn giữ tòa nhà như một công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc của đô thị Đà Nẵng, kết hợp khai thác thành điểm đến văn hóa - du lịch. Tại đây sẽ tổ chức các hoạt động trưng bày, giáo dục và giao lưu nghệ thuật “Không gian nghệ thuật Đà Nẵng - Da Nang Arts Space”, với tổng diện tích sử dụng dự kiến 2.065m².
nha-1-paster.jpg
tp-nha-hpn.jpg
Ngoài ra, khu nhà 2 tầng với diện tích 215m² sẽ được bố trí không gian phục vụ công tác chuyên môn, gồm phòng làm việc, kho bảo quản hiện vật, phòng thẩm định, phòng nghiên cứu tác phẩm.
4.jpg
Trước đó, vào cuối tháng 10/2025, UBND TP. Đà Nẵng có công văn thống nhất chủ trương bố trí cơ sở nhà, đất số 1 Pasteur (trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố) làm trụ sở làm việc của Công an phường Hải Châu. Tuy nhiên, dư luận có ý kiến cần cân nhắc sử dụng cơ sở này một cách phù hợp, nhằm bảo tồn công trình kiến trúc nghệ thuật có giá trị hiếm hoi của thành phố.
Thanh Hiền
#toà nhà kiến trúc Pháp #"đặc biệt hiếm' #biệt thự cổ #Đà Nẵng #điểm đến du lịch #Hội Liên hiệp phụ nữ #01 Pasteur #Bảo tàng Đà Nẵng #nhà trăm tuổi

Xem thêm

Cùng chuyên mục