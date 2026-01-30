Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Dự báo kỷ lục 9,5 tỷ lượt đi lại dịp Tết Nguyên đán Trung Quốc

Hồng Nhung

TPO - Trung Quốc dự kiến sẽ ghi nhận kỷ lục 9,5 tỷ lượt hành khách trong đợt cao điểm đi lại kéo dài 40 ngày dịp Tết Nguyên đán sắp tới, phản ánh nhu cầu du lịch, di chuyển tăng mạnh và nỗ lực thúc đẩy tiêu dùng nội địa của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Theo một quan chức cơ quan hoạch định nhà nước Trung Quốc, con số dự báo năm nay cao hơn đáng kể so với 9,02 tỷ lượt di chuyển trong nước được ghi nhận trong cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, Trung Quốc lần đầu tiên kéo dài kỳ nghỉ Tết Nguyên đán chính thức lên 9 ngày, thay vì một tuần như những năm trước, nhằm tạo thêm dư địa cho chi tiêu và kích thích các hoạt động dịch vụ. Kỳ nghỉ năm nay sẽ diễn ra từ ngày 15-23/2.

hwooso3p6njklnfou2tbhlbwhu-11zon.jpg
Trung Quốc dự kiến sẽ ghi nhận kỷ lục 9,5 tỷ lượt hành khách trong đợt cao điểm đi lại kéo dài 40 ngày dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Du lịch và lữ hành được xác định là những lĩnh vực then chốt trong chiến lược thúc đẩy tiêu dùng dựa trên dịch vụ mà Bắc Kinh đang triển khai, trong bối cảnh nước này tìm cách củng cố nhu cầu trong nước và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Đợt cao điểm đi lại dịp Tết, thường được gọi là “Xuân vận”, từ lâu đã được xem là thước đo quan trọng về "sức khỏe" kinh tế của Trung Quốc, đồng thời là phép thử lớn đối với hệ thống hạ tầng giao thông đồ sộ của nước này.

Các cơ quan chức năng cho biết, lượng hành khách đường sắt trong mùa cao điểm năm nay được dự báo đạt khoảng 540 triệu lượt, trong khi hàng không có thể ghi nhận 95 triệu lượt hành khách, nhiều khả năng đều vượt các mức cao nhất từng ghi nhận trước đây trong cùng kỳ.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng vọt, Trung Quốc sẽ tăng cường năng lực vận tải trên các tuyến phổ biến và tại những khu vực trọng điểm, nhằm bảo đảm hoạt động giao thông thông suốt trong kỳ nghỉ lễ lớn nhất trong năm.

Hồng Nhung
Reuters
