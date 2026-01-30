Giải mã sức hút của Buffet Poseidon: "chìa khóa" giải bài toán tiệc tất niên cho doanh nghiệp

Trong văn hóa doanh nghiệp, tiệc tất niên không đơn thuần là một bữa ăn tổng kết năm, mà còn là dịp để kết nối đội ngũ và tái tạo năng lượng. Tuy nhiên, với các đơn vị có quy mô từ vài chục đến hàng trăm nhân sự, việc tìm kiếm một địa điểm vừa đảm bảo khẩu vị đa dạng, vừa tối ưu chi phí luôn là bài toán đau đầu của bộ phận nhân sự.

Dung hòa khẩu vị tập thể: Thử thách của mô hình tiệc truyền thống

Thực tế cho thấy, sự khác biệt về độ tuổi, thói quen sinh hoạt và khẩu vị cá nhân giữa các thế hệ nhân sự (Gen X, Y, Z) khiến việc thống nhất một thực đơn cố định trở nên khó khăn.

Chị Châu Thị Kiều Minh, phụ trách hành chính – nhân sự tại một doanh nghiệp thương mại ở TP.HCM, cho biết việc lựa chọn địa điểm tiệc cho hơn 300 nhân sự luôn là áp lực lớn với bộ phận phụ trách.

“Mỗi lần lên phương án là cả phòng đều phải cân nhắc rất kỹ, thậm chí phải thực hiện các khảo sát nội bộ để ra đề xuất. Chỉ một nhóm nhỏ đã năm người mười ý, một doanh nghiệp nhiều phòng ban còn phức tạp gấp nhiều lần. Và kinh nghiệm của chúng tôi là, nếu chọn thực đơn cố định thì năm nào cũng có phản hồi không hợp khẩu vị, thay vào đó các mô hình ẩm thực buffet, “all-in-one” thường được ưu tiên hơn” chị Minh chia sẻ.

Theo chị Minh, dù ngân sách tổ chức không thấp, việc cố gắng xây dựng một thực đơn “dành cho tất cả” thường khiến trải nghiệm bị chia nhỏ, khó hài lòng cho số đông. Thực tế này cũng phản ánh khó khăn chung của nhiều doanh nghiệp khi mô hình tiệc truyền thống ngày càng bộc lộ hạn chế.

Các mô hình ẩm thực buffet, “all-in-one” thường được ưu tiên hơn khi tổ chức tất niên tại các doanh nghiệp

Không chỉ khẩu vị, yếu tố quản trị chi phí cũng là vấn đề khiến các doanh nghiệp phải cân nhắc. Anh Trần Quốc Văn, trưởng nhóm truyền thông nội bộ của một công ty công nghệ tại Hà Nội , cho rằng bài toán ngân sách luôn song hành với bài toán trải nghiệm khi tổ chức tiệc cho đoàn đông.

“Các mô hình buffet có mức giá theo đầu người rõ ràng giúp doanh nghiệp chủ động dự trù chi phí, hạn chế phát sinh và thuận tiện cho việc quyết toán nội bộ,” anh Văn nói. Theo anh, trong bối cảnh nhiều đơn vị siết chặt chi tiêu cuối năm, những phương án vừa đảm bảo trải nghiệm tập thể, vừa minh bạch ngân sách ngày càng được ưu tiên.

Buffet Poseidon: Hệ sinh thái ẩm thực "all-in-one" cho doanh nghiệp

Nắm bắt được nhu cầu này, hệ thống Buffet Poseidon đã xây dựng mô hình trải nghiệm tích hợp, cho phép các nhóm khẩu vị khác nhau song song tồn tại trong cùng một không gian: từ hải sản tươi, ẩm thực quốc tế Âu Á, đến những món chợ quê truyền thống ba miền. Điều này giúp người tham dự tiệc được chủ động lựa chọn theo nhu cầu.

Chị Nguyễn Thị Hoa, quản lý nhân sự tại một doanh nghiệp logistics ở TP. HCM, cho biết đơn vị vừa tổ chức tiệc tất niên cho gần 200 nhân sự tại hệ thống Buffet Poseidon.

“Với đoàn đông, khó nhất là khâu điều phối, chuẩn bị thực đơn và tối ưu chi phí. Hình thức buffet giúp việc tổ chức gọn hơn, mỗi người tự chọn món phù hợp, chi phí minh bạch theo đầu người, giảm áp lực cho bộ phận tổ chức,” chị Hoa chia sẻ.

Cũng theo chị Hoa, trong giai đoạn cao điểm cuối năm, những địa điểm có sẵn mô hình buffet và khả năng phục vụ đoàn lớn luôn được doanh nghiệp ưu tiên khi lên kế hoạch.

Chị Hoa (áo sọc đỏ, bên phải) cùng đồng nghiệp trong tiệc Tất niên công ty tại Buffet Poseidon

Tại thị trường Việt Nam, nhiều chuỗi buffet hải sản ghi nhận lượng yêu cầu đặt tiệc tất niên tăng mạnh trong giai đoạn cận Tết, trong đó, Buffet Poseidon cũng không ngoại lệ.

Điểm nổi bật của các nhà hàng thuộc Buffet Poseidon nằm ở sức chứa từ 300 - 500 khách và cấu trúc thực đơn hơn 200 món được chia thành nhiều quầy line với các chủ đề rõ ràng, món ăn phong phú. Trong đó bao gồm: Quầy hải sản nóng được chế biến đa dạng từ hấp, nướng đến sốt; Quầy line quốc tế nổi bật là các món bít tết, sườn nướng, dimsum; Quầy chợ quê truyền thống 3 miền; Quầy sashimi, sushi; Quầy lẩu; Quầy khai vị, tráng miệng; v..v…

Chị Trần Thị Thảo, quản lý chi nhánh Buffet Poseidon khu vực Long Biên (Hà Nội), cho biết từ đầu tháng 1 đến cận Tết Nguyên đán, lượng khách đặt tiệc tất niên theo đoàn tăng rõ rệt. “Những ngày cao điểm, khách đoàn chiếm tới hơn 65% tổng lượng khách trong ngày, với quy mô từ vài chục đến hàng trăm người,” chị Thảo thông tin.

Ghi nhận tương tự ở các chi nhánh khác trên toàn quốc của chuỗi này, khi có những ngày được doanh nghiệp đặt trọn nhà hàng và tỉ lệ đặt bàn cho các đoàn khách lớn từ doanh nghiệp tăng chóng mặt.

Trong bối cảnh quy mô doanh nghiệp ngày càng lớn và nhu cầu cá nhân hoá ngày càng đa dạng, rõ ràng hình thức buffet nói chung và với các hệ thống lớn như Buffet Poseidon nói riêng không chỉ là lựa chọn ẩm thực, mà còn là giải pháp tổ chức phù hợp với xu hướng quản trị hiện đại.