Phát triển du lịch Cần Giờ: Xóa bỏ cảnh 'qua sông lụy phà'

TPO - Tiềm năng phát triển Cần Giờ từng bị "neo lại" bởi hạn chế về hạ tầng, giao thông và không gian phát triển. Nhưng với những dự án hạ tầng chiến lược cùng những lợi thế riêng, Cần Giờ đang trở thành trung tâm kinh tế du lịch phía Đông Nam TPHCM và là cực tăng trưởng du lịch mới của thành phố.

"Kho báu" về du lịch của TPHCM

Chiều 29/1, tại Hội thảo "Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM” do Sở Du lịch TPHCM và báo Tuổi Trẻ tổ chức, ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - nhấn mạnh: Cần Giờ được ví như viên ngọc quý, "kho báu" về du lịch của TPHCM, nơi đang được tập trung định vị trong giai đoạn tới.

Theo ông Siêu, năm nay ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, tăng khoảng 15%, duy trì đà tăng trưởng hai con số. Đến năm 2030, Việt Nam hướng tới 30 triệu khách quốc tế và 180 triệu khách nội địa, trong đó TPHCM giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (ảnh: Quang Định).

“Cần Giờ sở hữu "kho báu" sinh quyển, nay kết hợp với định hướng phát triển đô thị mới tạo lợi thế phát triển song hành giữa hiện đại và truyền thống, giữa văn minh đô thị và thiên nhiên bản địa. Việc hình dung mô hình đô thị sinh quyển gắn với đô thị hiện đại, các sự kiện, lễ hội, kinh tế đêm… đồng thời bảo tồn giá trị thuần khiết của thiên nhiên và văn hóa bản địa sẽ giúp phân vùng hợp lý và khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch” - ông Siêu nói.

Tại TPHCM trong khoảng nửa năm qua, nhiều dự án hạ tầng và đô thị quy mô lớn đã và đang được triển khai tại Cần Giờ, tạo kết nối thuận tiện đi muôn nơi. Trong đó, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ được động thổ vào tháng 12/2025, khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TPHCM tới Cần Giờ chỉ còn 13 phút.

Cầu Cần Giờ đang được triển khai và dự kiến hoàn thành năm 2029, phá bỏ thế "qua sông lụy phà" tồn tại suốt nhiều thập kỷ và rút ngắn thời gian di chuyển từ TPHCM đến Cần Giờ từ hơn 2 giờ xuống còn khoảng 40-50 phút.

Cần Giờ trở thành cực tăng trưởng du lịch mới của TPHCM

Bên cạnh đó, tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu đã được TPHCM thống nhất chủ trương đầu tư, mở ra kết nối giữa hai cực phát triển lớn phía Nam chỉ trong 10 phút di chuyển. Cùng với các dự án logistics, cảng biển... các công trình với vốn đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng được kỳ vọng tạo nên mạng lưới hạ tầng kết nối đa hướng và đa phương thức, xóa bỏ thế "ốc đảo", đưa Cần Giờ trở thành điểm kết nối chiến lược giữa TPHCM với vùng Đông Nam Bộ.

Tháng 4/2025, hàng loạt các hạng mục được khởi công, đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu đa trải nghiệm tại một điểm đến sẽ trở thành hạt nhân mũi nhọn cho Cần Giờ đạt mục tiêu thu hút 40 triệu lượt khách du lịch mỗi năm.

Phát huy lợi thế “độc bản”

Bà Nguyễn Thị Hòa - Giám đốc marketing CTCP Vinpearl - nhận định, Cần Giờ lâu nay luôn được nhận diện là "lá phổi xanh" của TPHCM và vùng Đông Nam Bộ với hệ sinh thái rừng ngập mặn hàng chục ngàn ha và là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới được quốc tế công nhận.

Theo bà Hòa, Cần Giờ có những lợi thế sẵn có về thiên nhiên để phát triển du lịch nhưng tiềm năng của khu vực này nhiều năm qua bị “neo lại” do hạn chế về hạ tầng và giao thông kết nối. Trong lúc nhiều dự án hạ tầng và giao thông đang được triển khai, trong đó có tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu… Cần Giờ được kỳ vọng trở thành trung tâm kinh tế - du lịch, và là cực tăng trưởng mới cho du lịch và cả TPHCM.

Các diễn giả chia sẻ tại tọa đàm (ảnh: Quang Định).

“Chính đặc thù này đặt ra một yêu cầu rất cao, nhưng phải song hành với bảo tồn thiên nhiên, phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn ưu tiên sử dụng nguồn lực địa phương cho các dự án. Đây là lực lượng hiểu và gắn bó nhất với quê nhà mình, từ đó truyền tải được các giá trị dịch vụ và tiêu chuẩn” - bà Hòa nêu.

Thạc sĩ Huỳnh Hồ Đại Nghĩa - Khoa Lịch sử và Quan hệ quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM cho rằng, du lịch Cần Giờ đang đứng trước cơ hội phát triển mới với nhiều lợi thế độc bản nhưng điều cốt lõi không nằm ở việc "bán cái mình có" mà là "bán cái du khách cần". Chuyển từ bảo tồn tĩnh sang bảo tồn động, từ phát triển dàn trải sang kiến tạo bản sắc và chiều sâu trải nghiệm được xem là chìa khóa để Cần Giờ phát triển bền vững.