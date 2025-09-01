Rất đông du khách tìm đến địa đạo trong lòng đất ở Đà Nẵng

TPO - Rất đông du khách tìm đến Di tích lịch sử Địa đạo Kỳ Anh (TP. Đà Nẵng) để khám phá thành lũy ngầm dài 32km dưới lòng đất vốn là biểu tượng của ý chí sắt đá và tinh thần sáng tạo vì độc lập tự do của dân tộc