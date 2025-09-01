Rất đông du khách tìm đến địa đạo trong lòng đất ở Đà Nẵng

TPO - Rất đông du khách tìm đến Di tích lịch sử Địa đạo Kỳ Anh (TP. Đà Nẵng) để khám phá thành lũy ngầm dài 32km dưới lòng đất vốn là biểu tượng của ý chí sắt đá và tinh thần sáng tạo vì độc lập tự do của dân tộc
Tuyến địa đạo dài 32 km, rộng 0,5-0,8 m, cao 0,8-1m, được xây dựng từ năm 1965 đến năm 1969, thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Địa đạo còn có hầm cứu thương, hầm tác chiến, hầm chỉ huy, hầm lương thực… với sức chứa 1.500 người. Miệng hầm nằm trong nhà dân, gian bếp, chuồng bò, đình, bụi tre, giếng nước, gốc cây và được ngụy trang cẩn thận.
Thành lũy ngầm dưới lòng đất này được đào bí mật với hình dạng như ô bàn cờ, quanh co uốn khúc nhiều ngõ ngách trở thành thành trì giúp quân dân Kỳ Anh tổ chức phản công, tập kích địch bất ngờ khi giặc càn quét.