Bamboo Airways có chủ tịch mới

Lộc Liên
TPO - Hội đồng quản trị (HĐQT) Bamboo Airways đã thống nhất bầu ông Bùi Quang Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. Đây được xem là bước đi quan trọng của hãng hàng không này sau khi trở về với Tập đoàn FLC.

Theo thông tin từ Tập đoàn FLC, ông Bùi Quang Dũng là thạc sĩ quản trị kinh doanh của Đại học Southern Columbia (Mỹ), sở hữu hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý đầu tư và kinh doanh bất động sản.

Trước khi đảm nhiệm vị trí mới, ông Dũng từng giữ nhiều vai trò lãnh đạo tại các doanh nghiệp lớn như Colliers International, BIM Group, Empire Group…

Ông Dung hiện là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực Bamboo Airways.

Tân Chủ tịch cũng không xa lạ với Bamboo Airways khi từng tham gia điều hành hãng với vai trò phó tổng giám đốc giai đoạn 2019-2022. Việc ông đảm nhiệm cương vị Chủ tịch HĐQT được kỳ vọng sẽ tạo nên sự gắn kết chặt chẽ giữa Bamboo Airways và FLC, giúp đồng bộ hóa chiến lược tái cơ cấu và định hình hướng phát triển dài hạn.

a1.jpg
Ông Bùi Quang Dũng - Tân Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways. Ảnh: FLC.

Theo nghị quyết của FLC, ông Lê Thái Sâm thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và tiếp tục đồng hành cùng Bamboo Airways trong vai trò thành viên HĐQT. Hiện HĐQT Bamboo Airways gồm 6 thành viên: Ông Bùi Quang Dũng, ông Lê Thái Sâm, ông Nguyễn Ngọc Trọng, ông Lê Bá Nguyên, ông Trương Phương Thành và bà Phùng Thị Thu Thảo.

Sự thay đổi nhân sự cấp cao diễn ra trong bối cảnh Bamboo Airways chính thức trở về dưới sự quản trị của Tập đoàn FLC theo đề xuất của nhóm nhà đầu tư cũ, đại diện cho ông Dương Công Minh. Là nhà đầu tư sáng lập và từng dẫn dắt hãng trong giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, FLC đã xây dựng kế hoạch phát triển mới cho giai đoạn 2026-2030, tập trung vào tái cơ cấu vận hành, mở rộng đội bay và củng cố mạng đường bay.

Trong ngắn hạn, Bamboo Airways đang khẩn trương hoàn tất chuẩn bị để nhận thêm 1 tàu bay, phục vụ nhu cầu tăng tải dịp cuối năm. Hãng cũng dự kiến bổ sung thêm 2 tàu bay, nâng quy mô đội bay lên 10 chiếc trước Tết Nguyên đán 2026. Song song, Bamboo Airways triển khai đợt tuyển dụng tiếp viên hàng không quy mô lớn, phục vụ chiến lược tăng trưởng và nâng cao chất lượng dịch vụ.

a1-1.jpg
Bamboo Airways tập trung phát triển theo kế hoạch mới. Ảnh: FLC.

Giai đoạn 2026-2030, Bamboo Airways và FLC định hướng phát triển một hệ sinh thái hàng không thông minh, kết hợp đa lĩnh vực như dịch vụ bay, logistics, bảo dưỡng kỹ thuật, đào tạo nhân lực, suất ăn hàng không và chuỗi du lịch - nghỉ dưỡng - golf trên nền tảng công nghệ đồng bộ.

Tại các sân bay trọng điểm như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Long Thành, Phù Cát…, hãng sẽ xây dựng các trung tâm dịch vụ phụ trợ hiện đại, đóng góp vào quá trình nâng cấp tiêu chuẩn hàng không Việt Nam, đồng thời tạo động lực tăng trưởng cho hệ sinh thái FLC.

Cùng với tái cấu trúc vận hành, Bamboo Airways cũng đẩy mạnh chính sách dành cho khách hàng thân thiết. Hãng đã khôi phục hạng thẻ Bamboo Club, đồng thời gia hạn thêm 1 năm hiệu lực cho gần 3 triệu hội viên. Chính sách phiên ngang thẻ với các hãng hàng không trong và ngoài nước cũng tiếp tục được mở rộng, mang thêm đặc quyền cho hội viên Bamboo Club và gia tăng khả năng cạnh tranh của hãng trong phân khúc dịch vụ.

