Hơn 1.000 doanh nghiệp đổ về 'sân chơi' hàng không, vũ trụ tại Singapore

TPO - Triển lãm Hàng không Singapore là một sự kiện hàng không lớn nhất châu Á sẽ diễn ra từ ngày 3-8/2 tới trong bối cảnh khu vực châu Á - Thái Bình Dương đồng thời đối mặt với những bất ổn địa chính trị gia tăng và nhu cầu phát triển mạnh mẽ của ngành hàng không dân dụng.

Sự kiện hai năm một lần này dự kiến thu hút hơn 1.000 doanh nghiệp, bao gồm các nhà sản xuất máy bay, hãng hàng không, tập đoàn quốc phòng cùng các phái đoàn quân sự đến từ nhiều quốc gia.

Bên cạnh việc trưng bày máy bay và công nghệ hàng không mới nhất, triển lãm năm nay được đánh giá sẽ mang đậm dấu ấn quốc phòng, phản ánh những lo ngại ngày càng lớn về an ninh khu vực.

Trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục gia tăng năng lực quân sự, các quốc gia Đông Nam Á vừa theo dõi sát diễn biến này, vừa cân nhắc vai trò của Mỹ - quốc gia được cho là đang có xu hướng thu hẹp cam kết quốc tế. Việc các tiêm kích F-35 do Mỹ chế tạo của Không quân Hoàng gia Australia lần đầu xuất hiện tại triển lãm được xem là điểm nhấn quan trọng, nhất là khi Singapore cũng đang chờ nhận những chiếc F-35 đầu tiên. Tuy nhiên, giới phân tích đặt câu hỏi về mức độ bền vững của các liên minh quốc phòng làm nền tảng cho những chương trình như vậy.

Theo các chuyên gia an ninh, ngân sách quân sự tăng mạnh trên khắp châu Á - Thái Bình Dương do căng thẳng địa chính trị leo thang sẽ khiến mảng quốc phòng tại triển lãm thu hút sự quan tâm đặc biệt. Các chính phủ và nhà thầu quốc phòng được kỳ vọng sẽ tìm kiếm cơ hội đầu tư vào nhiều lĩnh vực, từ trực thăng, hệ thống phòng thủ tên lửa đến máy bay không người lái và công nghệ chống UAV, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ, giám sát và cảnh báo sớm.

Song song với yếu tố an ninh, triển lãm cũng diễn ra vào thời điểm then chốt đối với ngành hàng không dân dụng toàn cầu. Các hãng hàng không đang đẩy mạnh mở rộng đội bay để củng cố đà phục hồi sau đại dịch, trong khi các nhà sản xuất vẫn loay hoay với tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng và các rào cản thương mại. Đông Nam Á và Ấn Độ được dự báo sẽ dẫn dắt tăng trưởng đội bay trong khu vực, dù những thách thức về bảo hộ thương mại và thiếu hụt nguồn cung chưa có dấu hiệu sớm được giải quyết.

Thế song quyền lâu nay của Airbus và Boeing cũng đối mặt với áp lực mới khi nhà sản xuất COMAC của Trung Quốc tiếp tục tìm kiếm sự chú ý với dòng máy bay C919. Dù còn phụ thuộc nhiều vào thị trường nội địa và các hãng nhỏ ở Đông Nam Á, COMAC đang từng bước khẳng định tham vọng trở thành lựa chọn thay thế trên thị trường máy bay thương mại, bất chấp hạn chế về chứng nhận quốc tế và tiến độ giao hàng.

Ngoài ra, Embraer của Brazil sẽ giới thiệu các dòng máy bay khu vực, trong khi chủ đề phát triển bền vững, đặc biệt là nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) và các hệ thống động lực thế hệ mới dự kiến chiếm vị trí nổi bật tại triển lãm. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch hơn vẫn gặp nhiều rào cản, từ chuỗi cung ứng đến sự tham gia còn hạn chế của các nhà cung cấp nhiên liệu truyền thống.

Với sự đan xen giữa yếu tố quốc phòng và tăng trưởng dân dụng, Triển lãm Hàng không Singapore năm nay được xem là bức tranh thu nhỏ phản ánh rõ nét những thách thức và tham vọng của ngành hàng không châu Á trong giai đoạn đầy biến động.