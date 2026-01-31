Máy bay rơi bánh khi cất cánh tại Las Vegas vẫn hạ cánh an toàn ở London

TPO - Một chuyến bay của Hãng hàng không British Airways từ Las Vegas, Mỹ đi London, Anh gặp sự cố nghiêm trọng trong quá trình cất cánh, khi một bánh thuộc hệ thống càng đáp chính bất ngờ bung ra và rơi xuống mặt đất. Tuy nhiên, máy bay vẫn tiếp tục hành trình và hạ cánh an toàn, không ghi nhận thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khi chiếc máy bay mang số hiệu BA274 rời sân bay quốc tế Harry Reid (LAS). Đoạn video do người dân ghi lại cho thấy một vật thể trượt khỏi thân máy bay trong lúc phi cơ đang leo cao, trước khi rơi tự do xuống đất chỉ vài giây sau đó.

Bất chấp sự cố, chiếc máy bay chở đầy hành khách vẫn tiếp tục bay theo lộ trình đã định và hạ cánh an toàn xuống sân bay Heathrow, London sau nhiều giờ.

Nhà chức trách xác nhận vật thể rơi xuống là một bánh thuộc càng đáp chính của máy bay, rơi trong khu vực sân bay LAS. Không có người nào bị thương và không xảy ra thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng sân bay.

Trong thông cáo phát đi, sân bay quốc tế Harry Reid cho biết đã thu hồi bánh lốp và thông báo sự việc tới Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) để phục vụ công tác điều tra.

Các chuyên gia hàng không cho biết hệ thống càng đáp chính của loại máy bay này gồm 6 bánh, được bố trí thành ba cặp. Do đó, việc mất một bánh đơn lẻ không ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng điều khiển cũng như quá trình hạ cánh của máy bay.

British Airways khẳng định an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu và hãng đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân sự cố.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh hàng loạt sự cố hàng không gần đây khiến dư luận lo ngại. Chỉ vài ngày trước, một máy bay của United Airlines cũng gặp trục trặc khi bánh mũi bị bung ra trong lúc hạ cánh mạnh tại sân bay Orlando, bang Florida, Mỹ.

Trước đó không lâu, hình ảnh máy bay bốc lửa ở cánh và trượt khỏi đường băng tại một sân bay ở Nga cũng gây chấn động, dù toàn bộ hành khách đều an toàn. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để xác định nguyên nhân cụ thể và đánh giá các rủi ro an toàn liên quan.