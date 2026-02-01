Tuyên Quang: Mê mẩn hoa mận trắng xóa vùng sơn cước

TPO - Những ngày này ở xã Bản Máy, tỉnh Tuyên Quang như khoác lên mình tấm áo mới khi hoa mận đồng loạt bung nở. Sắc trắng trải khắp sườn núi, hòa quyện cùng mây trời vùng cao, tạo nên bức tranh yên bình, cuốn hút.