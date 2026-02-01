Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tuyên Quang:

Mê mẩn hoa mận trắng xóa vùng sơn cước

Phú Nguyễn - Hoàng Tính

TPO - Những ngày này ở xã Bản Máy, tỉnh Tuyên Quang như khoác lên mình tấm áo mới khi hoa mận đồng loạt bung nở. Sắc trắng trải khắp sườn núi, hòa quyện cùng mây trời vùng cao, tạo nên bức tranh yên bình, cuốn hút.

z7489060097695-e173f10df8ab44076e62776d2b95d8b4.jpg
Xã Bản Máy (Tuyên Quang) được hình thành từ việc sáp nhập các xã Bản Phùng, Chiến Phố và Bản Máy. Trong ảnh: Những cây mận cổ thụ bung hoa giữa bản làng, phủ trắng không gian sinh sống của đồng bào dân tộc nơi đây. Trên các triền đồi hoa mận﻿ đua nở tạo thành những mảng trắng mềm mại ôm trọn bản làng vùng cao.
z7489060103729-c05afabf4721cb2802b7784db88df597.jpg
Hoa mận nở rộ bên những bậc ruộng đơn sơ, gợi nên vẻ đẹp mộc mạc, thuần khiết của miền sơn cước﻿.
z7489060067870-162c4fc38af22b2e843cc2b5fe8e8339.jpg
z7489060077744-a48b32c57ad7bd4e1f7178e32633df94.jpg
z7489060083321-5cfbf90e5efd3ae5d6001a488d0e667e.jpg
z7489060093076-3f7ae9b140837934bf161cbf28cd2aeb.jpg
Hoa mận ở bản Bản Máy nở cuối tháng một, cho đến giữa tháng 2 dương lịch hàng năm, cánh hoa mỏng, sắc trắng tinh khôi nổi bật giữa nền trời xanh và những mái nhà vùng cao. Tranh thủ lúc hoa nở nhiều bạn trẻ đam mê du lịch có mặt tại đây để lưu lại hình ảnh đẹp mỗi năm chỉ có một lần.
z7489060068068-28fb67613ad2909fad6b60e55714d940.jpg
z7489060073595-d937c46f8b7a9ab985f7208ce6f9364e.jpg
Những cành mận trắng vươn mình trong nắng sớm, lấp lánh giữa làn sương mỏng đặc trưng của Bản Máy. Nụ hoa thường nở thành những chùm dày, cánh mỏng, nhụy vàng. Hoa mận thường nở rộ trong khoảng 2-3 tuần rồi tàn, thay vào đó là những quả mận non.
z7489060067872-2109da4121b0077069fdb2a47aa7f951.jpg
Cây mận ở đây gồm mận tam hoa, mận máu tập trung ở các xã Chiến Phố﻿ (cũ). Đây là một trong những cây trồng giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Đặc biệt mận máu có vị ngọt đậm, thơm, giòn, mọng nước được trồng ở những nơi có độ cao trên 1.500m, khí hậu mát mẻ, sinh trưởng dựa vào tự nhiên và cho ra những quả mận tươi ngon nhất vào dịp tháng 6, tháng 7 hằng năm.
z7489060073793-54142fca150f50918d8433561021b11a.jpg
z7489060091631-e7cc92959cc1e7f7ceccecf75a6e13ac.jpg
Trẻ em vùng cao vui đùa trèo lên cây mận nở hoa.
z7489060103837-7f36b530b0f1c0b62df01118728c1cc6.jpg
Những năm qua, chính quyền địa phương đã vận động người dân mở rộng diện tích, có cơ chế hỗ trợ người dân mua cây giống, cải tiến kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hái; xây dựng vườn cây mẹ đầu dòng.
Phú Nguyễn - Hoàng Tính
#hoa mận #Tuyên Quang #sơn cước #bản Máy #du lịch

