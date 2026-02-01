Mê mẩn hoa mận trắng xóa vùng sơn cước

TPO - Những ngày này ở xã Bản Máy, tỉnh Tuyên Quang như khoác lên mình tấm áo mới khi hoa mận đồng loạt bung nở. Sắc trắng trải khắp sườn núi, hòa quyện cùng mây trời vùng cao, tạo nên bức tranh yên bình, cuốn hút.
Hoa mận ở bản Bản Máy nở cuối tháng một, cho đến giữa tháng 2 dương lịch hàng năm, cánh hoa mỏng, sắc trắng tinh khôi nổi bật giữa nền trời xanh và những mái nhà vùng cao. Tranh thủ lúc hoa nở nhiều bạn trẻ đam mê du lịch có mặt tại đây để lưu lại hình ảnh đẹp mỗi năm chỉ có một lần.
Những cành mận trắng vươn mình trong nắng sớm, lấp lánh giữa làn sương mỏng đặc trưng của Bản Máy. Nụ hoa thường nở thành những chùm dày, cánh mỏng, nhụy vàng. Hoa mận thường nở rộ trong khoảng 2-3 tuần rồi tàn, thay vào đó là những quả mận non.