Hoa mận nở sớm, tinh khôi giữa tiết trời đầu đông ở Mộc Châu

Viết Hà - Quang Kiên

TPO - Những ngày đầu tháng 12, thời điểm cơn gió đầu đông ùa về, cũng là lúc cao nguyên Mộc Châu (tỉnh Sơn La) khoác lên mình vẻ đẹp hiếm thấy từ những bông hoa mận trải trắng sáng trên các triền đồi.

1.jpg
Những ngày này, nhiều triền đồi ở Mộc Châu phủ trắng hoa mận, tạo nên khung cảnh tinh khôi, lãng mạn﻿ như trong tranh vẽ khiến bất cứ ai đặt chân tới đây cũng phải ngỡ ngàng.
tp-6.jpg
Mùa hoa mận﻿ trái vụ không chỉ mang đến trải nghiệm mới mẻ cho du khách mà còn hứa hẹn một vụ mùa bội thu cho người dân nơi đây. Đây chính là nét đẹp độc đáo khiến Mộc Châu trở thành điểm đến không thể bỏ qua mỗi khi đông về.
tp-7.jpg
Những năm gần đây, người dân Mộc Châu đã áp dụng kỹ thuật mới giúp hoa mận nở sớm hơn khoảng một tháng. Điều này tạo nên sự bất ngờ thú vị cho du khách﻿ khi được thưởng thức hoa mận trái vụ khi đầu đông.
tp-8.jpg
Giữa làn sương bảng lảng của cao nguyên Mộc Châu, từng chùm hoa trắng tinh khôi ẩn hiện tạo nên một khung cảnh đẹp, thu hút du khách từ nhiều nơi đến tham quan, chụp ảnh và tận hưởng không khí thanh bình﻿.
tp-4.jpg
Anh Nguyễn Quang Ngọc, du khách từ Phú Thọ chia sẻ, anh biết đến hoa mận trái vụ qua mạng xã hội, nên đã đưa gia đình đến tham quan vào cuối tuần. Cùng với vườn hồng﻿, vườn cải và đặc biệt là những tán mận trắng xóa giúp gia đình anh cảm thấy thư thái sau một tuần làm việc vất vả.
tp-10.jpg
tp-11.jpg
tp-12.jpg
tp-13.jpg
Theo chị Nguyễn Ánh Tuyết, chủ vườn mận ở phường Thảo Nguyên, những năm gần đây, người trồng mận đã áp dụng nhiều kỹ thuật canh tác để cây ra hoa và cho quả sớm nhằm kéo dài mùa thu hoạch. "Vườn mận nở sớm tạo thêm điểm tham quan hấp dẫn vừa mang lại giá trị kinh tế cao. Vào dịp cuối tuần, vườn của chị có thể đón từ 200 đến 300 lượt khách/ngày. Du khách đến chụp hình, trải nghiệm và chia sẻ lên mạng xã hội, giúp vườn mận thu hút đông du khách", chị Tuyết chia sẻ.
tp-9.jpg
Hoa mận nở trái vụ không chỉ tạo nên vẻ đẹp khác lạ cho cao nguyên Mộc Châu, mà còn mở ra cơ hội tăng thu nhập cho người nông dân﻿, góp phần cải thiện đời sống cho các hộ trồng mận.
Viết Hà - Quang Kiên
