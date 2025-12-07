Hoa mận nở sớm, tinh khôi giữa tiết trời đầu đông ở Mộc Châu

TPO - Những ngày đầu tháng 12, thời điểm cơn gió đầu đông ùa về, cũng là lúc cao nguyên Mộc Châu (tỉnh Sơn La) khoác lên mình vẻ đẹp hiếm thấy từ những bông hoa mận trải trắng sáng trên các triền đồi.