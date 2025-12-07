Hoa mận nở sớm, tinh khôi giữa tiết trời đầu đông ở Mộc Châu

TPO - Những ngày đầu tháng 12, thời điểm cơn gió đầu đông ùa về, cũng là lúc cao nguyên Mộc Châu (tỉnh Sơn La) khoác lên mình vẻ đẹp hiếm thấy từ những bông hoa mận trải trắng sáng trên các triền đồi.
Theo chị Nguyễn Ánh Tuyết, chủ vườn mận ở phường Thảo Nguyên, những năm gần đây, người trồng mận đã áp dụng nhiều kỹ thuật canh tác để cây ra hoa và cho quả sớm nhằm kéo dài mùa thu hoạch. "Vườn mận nở sớm tạo thêm điểm tham quan hấp dẫn vừa mang lại giá trị kinh tế cao. Vào dịp cuối tuần, vườn của chị có thể đón từ 200 đến 300 lượt khách/ngày. Du khách đến chụp hình, trải nghiệm và chia sẻ lên mạng xã hội, giúp vườn mận thu hút đông du khách", chị Tuyết chia sẻ.