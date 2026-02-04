Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt cán bộ công an cấp cao các thời kỳ

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, chiều 4/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức gặp mặt cán bộ công an cấp cao các thời kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và phát biểu tại buổi gặp mặt.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt cán bộ công an cao cấp qua các thời kỳ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; phu nhân các đồng chí cố lãnh đạo Bộ Công an; các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, sỹ quan cấp tướng trong lực lượng Công an Nhân dân...

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thông tin về kết quả của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và khẳng định tinh thần triển khai Nghị quyết rất khẩn trương, quyết liệt. Nhiệm kỳ mới tập trung vào 3 mục tiêu chiến lược: Giữ vững ổn định, bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước; thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững để hoàn thành mục tiêu 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng (năm 2030) và 100 năm thành lập nước (năm 2045); nâng cao đời sống nhân dân, ấm no, hạnh phúc.

Ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của lực lượng Công an Nhân dân trong thời gian qua, Tổng Bí thư nhấn mạnh, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội có những bước đột phá, chuyển biến mạnh mẽ, duy trì vị thế Việt Nam trong nhóm các quốc gia có an ninh, an toàn hàng đầu thế giới, tạo lực hấp dẫn, thu hút bạn bè quốc tế đến đầu tư, du lịch tại Việt Nam. Lực lượng công an tiên phong trong chuyển đổi số, đi đầu trong thực hiện Đề án 06, làm chủ dữ liệu quốc gia, phục vụ hiệu quả quản lý xã hội và phát triển kinh tế; hoàn thành cơ bản mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đã đề ra, khẳng định vai trò “thanh bảo kiếm”, “lá chắn thép”, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân và chế độ.

Đảng bộ Công an Trung ương và toàn lực lượng công an đã gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 18 của Bộ Chính trị, triển khai mô hình công an địa phương hai cấp. Cùng với quân đội, ngành ngoại giao, lực lượng công an đã thực hiện tốt công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đóng góp tích cực vào an ninh khu vực và toàn cầu, giảm những nguy cơ điểm nóng, những xung đột.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư đánh giá cao, trân trọng và cảm ơn các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Công an Nhân dân các thời kỳ đã có những đóng góp quan trọng; mong muốn với nhiệt huyết, trách nhiệm, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp cách mạng, vẻ vang của Đảng, nhân dân trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư đề nghị, để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, lực lượng Công an Nhân dân phải đi đầu thực hiện và lan tỏa mạnh mẽ về tinh thần của Đại hội, phải lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến nơi đến chốn và đo lường được bằng kết quả những chỉ đạo của Đảng, của Nhà nước.

Lực lượng Công an Nhân dân phải chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, ngay từ khi manh nha mọi yếu tố tiềm ẩn phức tạp, kết hợp nhuần nhuyễn và chặt chẽ giữa đảm bảo an ninh truyền thống, hiện đại và tăng cường bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; tiếp tục kéo giảm tội phạm một cách bền vững.

Lực lượng công an tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, giải quyết có hiệu quả các thách thức an ninh, nguy cơ đe dọa đến an ninh, bảo vệ lợi ích quốc gia từ sớm, từ xa; phải tập trung hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Nhằm huy động cao nhất sức mạnh của đội ngũ cựu công an nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Tổng Bí thư mong muốn các đồng chí cán bộ công an cấp cao qua các thời kỳ tiếp tục thể hiện vai trò là tấm gương sáng ở nơi cư trú, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta không ngừng phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, bản lĩnh, làm nòng cốt, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy ý chí và khát vọng, những hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra; phấn đấu đến năm 2045 xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Nhân dịp Xuân mới, Tổng Bí thư chúc các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an cùng toàn thể gia đình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu.

Tiếp thu quan điểm chỉ đạo, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, kế thừa và tiếp nối những thành tích, kết quả mà các thế hệ lãnh đạo Bộ Công an, đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ, tướng lĩnh sĩ quan, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã dày công xây dựng và vun đắp, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với tinh thần gương mẫu đi đầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tặng hoa và quà chúc thọ các cán bộ công an cao cấp qua các thời kỳ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.