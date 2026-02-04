Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt cán bộ công an cấp cao các thời kỳ

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, chiều 4/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức gặp mặt cán bộ công an cấp cao các thời kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và phát biểu tại buổi gặp mặt.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

tbt-to-lam-04022026-05.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt cán bộ công an cao cấp qua các thời kỳ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; phu nhân các đồng chí cố lãnh đạo Bộ Công an; các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, sỹ quan cấp tướng trong lực lượng Công an Nhân dân...

tbt-to-lam-04022026-06.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thông tin về kết quả của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và khẳng định tinh thần triển khai Nghị quyết rất khẩn trương, quyết liệt. Nhiệm kỳ mới tập trung vào 3 mục tiêu chiến lược: Giữ vững ổn định, bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước; thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững để hoàn thành mục tiêu 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng (năm 2030) và 100 năm thành lập nước (năm 2045); nâng cao đời sống nhân dân, ấm no, hạnh phúc.

Ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của lực lượng Công an Nhân dân trong thời gian qua, Tổng Bí thư nhấn mạnh, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội có những bước đột phá, chuyển biến mạnh mẽ, duy trì vị thế Việt Nam trong nhóm các quốc gia có an ninh, an toàn hàng đầu thế giới, tạo lực hấp dẫn, thu hút bạn bè quốc tế đến đầu tư, du lịch tại Việt Nam. Lực lượng công an tiên phong trong chuyển đổi số, đi đầu trong thực hiện Đề án 06, làm chủ dữ liệu quốc gia, phục vụ hiệu quả quản lý xã hội và phát triển kinh tế; hoàn thành cơ bản mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đã đề ra, khẳng định vai trò “thanh bảo kiếm”, “lá chắn thép”, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân và chế độ.

Đảng bộ Công an Trung ương và toàn lực lượng công an đã gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 18 của Bộ Chính trị, triển khai mô hình công an địa phương hai cấp. Cùng với quân đội, ngành ngoại giao, lực lượng công an đã thực hiện tốt công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đóng góp tích cực vào an ninh khu vực và toàn cầu, giảm những nguy cơ điểm nóng, những xung đột.

tbt-to-lam-04022026-01.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư đánh giá cao, trân trọng và cảm ơn các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Công an Nhân dân các thời kỳ đã có những đóng góp quan trọng; mong muốn với nhiệt huyết, trách nhiệm, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp cách mạng, vẻ vang của Đảng, nhân dân trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư đề nghị, để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, lực lượng Công an Nhân dân phải đi đầu thực hiện và lan tỏa mạnh mẽ về tinh thần của Đại hội, phải lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến nơi đến chốn và đo lường được bằng kết quả những chỉ đạo của Đảng, của Nhà nước.

Lực lượng Công an Nhân dân phải chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, ngay từ khi manh nha mọi yếu tố tiềm ẩn phức tạp, kết hợp nhuần nhuyễn và chặt chẽ giữa đảm bảo an ninh truyền thống, hiện đại và tăng cường bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; tiếp tục kéo giảm tội phạm một cách bền vững.

Lực lượng công an tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, giải quyết có hiệu quả các thách thức an ninh, nguy cơ đe dọa đến an ninh, bảo vệ lợi ích quốc gia từ sớm, từ xa; phải tập trung hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

tbt-to-lam-04022026-07.jpg
Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Nhằm huy động cao nhất sức mạnh của đội ngũ cựu công an nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Tổng Bí thư mong muốn các đồng chí cán bộ công an cấp cao qua các thời kỳ tiếp tục thể hiện vai trò là tấm gương sáng ở nơi cư trú, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta không ngừng phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, bản lĩnh, làm nòng cốt, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy ý chí và khát vọng, những hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra; phấn đấu đến năm 2045 xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Nhân dịp Xuân mới, Tổng Bí thư chúc các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an cùng toàn thể gia đình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

tbt-to-lam-04022026-08.jpg
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu.

Tiếp thu quan điểm chỉ đạo, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, kế thừa và tiếp nối những thành tích, kết quả mà các thế hệ lãnh đạo Bộ Công an, đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ, tướng lĩnh sĩ quan, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã dày công xây dựng và vun đắp, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với tinh thần gương mẫu đi đầu.

tbt-to-lam-04022026-03.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tặng hoa và quà chúc thọ các cán bộ công an cao cấp qua các thời kỳ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
tbt-to-lam-04022026-04.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
TTXVN
#Tổng Bí thư Tô Lâm #Bộ trưởng #Cán bộ cao cấp #Tết Nguyên đán #Bộ Công an #Lực lượng công an

Xem thêm

Cùng chuyên mục