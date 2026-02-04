Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tổng Bí thư Tô Lâm dự hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội

Trường Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ba Đình và UBND phường Ba Đình, TP Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại hội nghị, cử tri Tổ dân phố số 6, phường Ba Đình đã được nghe giới thiệu các tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và tóm tắt tiểu sử của 7 người ứng cử hiện đang cư trú trên địa bàn phường, gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải.

tienphong-42mttq.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Lâm Hiển/Báo Đại biểu nhân dân.

Các ý kiến cử tri thống nhất đánh giá, cả 7 đồng chí đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, xứng đáng là những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và uy tín. Các đồng chí đã và đang đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng của Đảng, Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Trung ương.

Cử tri ghi nhận, tại nơi cư trú, các đồng chí luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, thường xuyên quan tâm, sâu sát địa bàn dân cư; nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của người đảng viên, nghĩa vụ công dân; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại hội nghị, 100% cử tri tham dự đã biểu quyết, thể hiện sự tín nhiệm tuyệt đối với 7 người ứng cử. Cử tri đồng thời bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, tin tưởng những quyết sách chiến lược được hoạch định tại Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra kỷ nguyên phát triển mới, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển thịnh vượng, hùng cường.

Trường Phong
#Tổng Bí thư Tô Lâm #Đại biểu Quốc hội #Ứng cử ĐBQH

Xem thêm

Cùng chuyên mục