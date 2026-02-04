Tổng Bí thư Tô Lâm dự hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội

TPO - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ba Đình và UBND phường Ba Đình, TP Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại hội nghị, cử tri Tổ dân phố số 6, phường Ba Đình đã được nghe giới thiệu các tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và tóm tắt tiểu sử của 7 người ứng cử hiện đang cư trú trên địa bàn phường, gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Lâm Hiển/Báo Đại biểu nhân dân.



Các ý kiến cử tri thống nhất đánh giá, cả 7 đồng chí đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, xứng đáng là những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và uy tín. Các đồng chí đã và đang đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng của Đảng, Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Trung ương.

Cử tri ghi nhận, tại nơi cư trú, các đồng chí luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, thường xuyên quan tâm, sâu sát địa bàn dân cư; nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của người đảng viên, nghĩa vụ công dân; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại hội nghị, 100% cử tri tham dự đã biểu quyết, thể hiện sự tín nhiệm tuyệt đối với 7 người ứng cử. Cử tri đồng thời bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, tin tưởng những quyết sách chiến lược được hoạch định tại Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra kỷ nguyên phát triển mới, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển thịnh vượng, hùng cường.