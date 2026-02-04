Thủ tướng: Làm đến cùng, lấy hiệu quả và sự hài lòng của người dân làm thước đo

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Chiều 4/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026, trực tuyến với các địa phương, thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 1/2026 và những trọng tâm chỉ đạo thời gian tới.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính chào mừng, gửi gắm niềm tin và hy vọng vào các đồng chí tham dự cuộc họp vừa được bầu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương.

Thủ tướng nêu rõ, phiên họp được tổ chức với tinh thần tiếp tục triển khai công việc ngay từ ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu của năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2030; với tinh thần hành động của Đại hội XIV, đường lối đúng phải triển khai nhanh, làm đến cùng, lấy hiệu quả và sự hài lòng của người dân làm thước đo.

42ttg1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị các đại biểu đánh giá tình hình tháng 1, nhất là những nét mới, đáng lưu ý, các vấn đề nổi lên; những kết quả nổi bật đạt được, các bài học kinh nghiệm; công tác quán triệt, cụ thể hóa, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Cùng với đó là các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, trong đó có cân đối lương thực - thực phẩm, năng lượng và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số; công tác chuẩn bị, chăm lo cho nhân dân vui Xuân, đón Tết Bính Ngọ…

Theo báo cáo tại phiên họp, trong tháng 1/2026, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường; tăng trưởng kinh tế chậm lại, rủi ro gia tăng, nợ công nhiều nước ở mức cao, giá vàng tăng và biến động mạnh…

Ở trong nước, Đại hội XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, quyết nghị các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ đột phá cho giai đoạn phát triển mới, đặc biệt là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của toàn dân bước vào kỷ nguyên mới.

42ttg2.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ. Ảnh: VGP

Ngay từ những ngày đầu năm 2026, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 tiếp tục xu hướng tích cực, đạt những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Trong đó, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được chú trọng; đời sống người dân tiếp tục được cải thiện; tích cực chuẩn bị cho nhân dân vui Xuân, đón Tết với tinh thần không để ai không có Tết.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, nước ta vẫn còn những hạn chế, bất cập và tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, như sức ép điều hành vĩ mô, lạm phát, tỉ giá, lãi suất còn lớn trước những tác động tiêu cực từ bên ngoài;

Tình hình sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn; thủ tục hành chính còn rườm rà; tinh thần, thái độ, chất lượng công việc của một bộ phận cán bộ, công chức còn chưa đáp ứng yêu cầu…

Luân Dũng
