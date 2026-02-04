Sẵn sàng thay đổi màu sơn ở chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa

TPO - Lãnh đạo Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền - đơn vị tài trợ 7 khu vực, công trình của TPHCM cho biết, với các công trình đang nhận ý kiến trái chiều, công ty sẵn sàng điều chỉnh theo góp ý và quyết định của cơ quan quản lý.

Ngày 4/2, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã có buổi làm việc với Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM, Sở Xây dựng TPHCM, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền, Hội Mỹ Thuật TPHCM, Hội Di sản Văn hóa TPHCM, Hội Kiến trúc sư TPHCM, chính quyền địa phương, cùng các đơn vị liên quan về việc chỉnh trang 7 khu vực, công trình của TPHCM.

Tại buổi làm việc, ông Lê Hoàng Khởi, Phó tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền - đơn vị tài trợ 7 khu vực, công trình của TPHCM cho biết, việc chỉnh trang các công trình, nút giao thông và không gian công cộng trên địa bàn TPHCM triển khai trên cơ sở chấp thuận của UBND TPHCM, tuân thủ đầy đủ quy trình, ý kiến chuyên môn của các sở, ban ngành liên quan.

Màu sơn khi triển khai chỉnh trang quảng trường trước chợ Bến Thành gây nhiều ý kiến trái chiều. Ảnh: Anh Nhàn.

Năm 2025, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tham gia chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi. Từ kết quả đạt được, Công ty đề xuất mở rộng phạm vi thực hiện. Qua năm 2026, Công ty triển khai chỉnh trang quảng trường trước chợ Bến Thành, chợ Bến Thành, tòa nhà Hỏa Xa, khu vực hồ Con Rùa, cùng một số tuyến đường trung tâm.

Về cơ sở pháp lý, ngày 7/1, Văn phòng Thành ủy TPHCM đã truyền đạt ý kiến của Bí thư Thành ủy TPHCM, thống nhất chủ trương cho Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền thực hiện chỉnh trang các công trình nêu trên.

Ngày 13/1, Sở Xây dựng TPHCM chủ trì cuộc họp với sự tham gia của các sở, ban ngành, đơn vị liên quan và UBND các phường để nghe doanh nghiệp trình bày phương án. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng lấy ý kiến Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM và tiếp thu các góp ý chuyên môn.

Ngày 15/1, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền có văn bản chính thức trình phương án chỉnh trang đã hoàn thiện theo kết luận cuộc họp và ý kiến của Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM.

Sau đó, Sở Xây dựng tổng hợp, trình UBND TPHCM xem xét và chấp thuận đề xuất, đồng ý để Khang Điền tổ chức tài trợ và trực tiếp thi công, yêu cầu hoàn thành trước ngày 10/2.

Ông Khởi cho biết, trong các hạng mục triển khai, chợ Bến Thành và tòa nhà Hỏa Xa là các công trình thuộc danh mục kiểm kê di tích. Do đó, các hoạt động chỉnh trang tại đây được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, phù hợp phương án đã được Sở Xây dựng trình UBND TPHCM.

Riêng hồ Con Rùa - hạng mục nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền cho biết đang thực hiện đúng màu sắc theo góp ý của Sở Xây dựng.

Còn theo phương án đề xuất, Công ty chọn màu strawberry red (đỏ dâu) cho mái chợ Bến Thành.

Ông Khởi thừa nhận, không xác định được màu gốc của mái chợ Bến Thành nên căn cứ vào màu hiện trạng kết hợp mái một số công trình trên đường Lê Lợi - vốn được xây dựng cùng thời kỳ.

“Phương án màu này đã được cơ quan chức năng chấp thuận trước đó và không ghi nhận phản ứng khi công trình hoàn thành”, ông Khởi nói.

Trong khi đó, quảng trường trước chợ mang tính tạm thời trong giai đoạn chờ công trình ngầm. Công ty lựa chọn họa tiết hình sóng với màu sắc tươi mới, phục vụ người dân và du khách trong dịp Tết. Hạng mục quảng trường trước chợ Bến Thành có thể thay đổi màu sắc theo các chủ đề, phong cách khác nhau khi cần thiết.

Hồ Con Rùa cũng là hạng mục nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Ảnh: Anh Nhàn.

Lãnh đạo Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền khẳng định, với các công trình đang nhận ý kiến trái chiều, công ty sẵn sàng điều chỉnh theo góp ý và quyết định của cơ quan quản lý.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết, thời gian qua, đơn vị tiếp nhận nhiều ý kiến phản ánh, trong đó có cả ý kiến trên không gian mạng, liên quan đến việc chỉnh trang các công trình, địa điểm có yếu tố lịch sử - văn hóa hoặc ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị.

Các ý kiến tập trung vào nhóm di tích đã được xếp hạng, công trình thuộc danh mục kiểm kê di tích, cũng như một số địa điểm chưa xếp hạng nhưng có vai trò nhất định trong cảnh quan đô thị chung, đặc biệt là việc chỉnh trang tại chợ Bến Thành và hồ Con Rùa.

“Là đơn vị tham mưu, giúp UBND TPHCM quản lý, bảo tồn di tích nhưng không được biết về màu sơn mới khi chỉnh trang chợ Bến Thành. Qua buổi làm việc, tiếp nhận các ý kiến của sở, ngành, chuyên gia, sở sẽ báo cáo UBND TPHCM. Sở cũng đề xuất màu sơn phù hợp với chợ Bến Thành và chịu trách nhiệm với ý kiến của mình”, ông Nhựt nói.