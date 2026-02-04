Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thứ trưởng Bộ Y tế: Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết gỡ vướng mắc Nghị định 46

Văn Kiên - Luân Dũng
TPO - Chiều 4/2, tại buổi họp báo Chính phủ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế - Vũ Mạnh Hà - đã cung cấp thông tin tới báo chí về việc xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 46, không để hàng hóa nhập khẩu bị ách tắc, ùn ứ tại các cửa khẩu.

Liên quan đến những bất cập trong việc thực hiện Nghị định số 46 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết ngay sau khi triển khai Nghị định, một số địa phương và báo chí phản ánh về những khó khăn, vướng mắc.

Trong đó có những lô hàng, đặc biệt là sản phẩm nông sản, thủy sản, thực phẩm tươi sống, do các đơn vị chưa sẵn sàng cho việc triển khai thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu theo Nghị định 46.

z7500991740335-b69c453b661215561840c83e682e5d24.jpg

Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà cho hay ngay sau khi nhận được thông tin trên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng với đó là chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ NN&MT, Bộ Công Thương và các bộ đã họp và đưa ra các biện pháp phù hợp để tháo gỡ vướng mắc.

“Đến chiều nay, các bộ đã họp và báo cáo, xin ý kiến để có đề xuất tham mưu với Chính phủ ra nghị quyết hướng dẫn thực hiện Nghị định 46. Việc này đang trình xin ý kiến", Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế thông tin.

Về phía Bộ Y tế, ông Hà cho biết đối với những sản phẩm, lĩnh vực mà Bộ Y tế quản lý thì khi mà ban hành Nghị định 46 bộ cũng chưa thấy, chưa nhận được phản ánh vướng mắc gì.

Trước đó, Thủ tướng ban hành Công điện số 08 về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 46.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các lực lượng chức năng tại cửa khẩu phối hợp chặt chẽ, bố trí làm việc 24/7, phân luồng giao thông hợp lý, ưu tiên khu vực tập kết riêng cho hàng nông sản tươi sống và thực phẩm thiết yếu để khẩn trương giải tỏa tình trạng ách tắc trong việc kiểm tra nhà nước tại một số cửa khẩu, bảo đảm thông quan kịp thời thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Văn Kiên - Luân Dũng
