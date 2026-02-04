Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy hợp tác thực chất

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bình Giang
TPO - Ngày 4/2, trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung - Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, có cuộc hội đàm với Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Hải Tinh.

Ông Lưu Hải Tinh nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Lê Hoài Trung thăm Trung Quốc trên cương vị Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm; khẳng định việc Tổng Bí thư hai Đảng cử Đặc phái viên sang thăm, chúc mừng và thông báo kết quả ngay sau mỗi kỳ Đại hội của mỗi Đảng đã trở thành truyền thống rất tốt đẹp, thể hiện tin cậy chính trị cao độ giữa hai Đảng.

5o3a7630.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trong cuộc gặp Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Hải Tinh. Ảnh: Mofa.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung thông tin Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp; khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc, sẵn sàng cùng Đảng và Nhà nước Trung Quốc đồng hành, gắn kết chặt chẽ, chung tay đưa quan hệ hai Đảng, hai nước lên tầm cao mới, sâu sắc, thực chất hơn.

Ông Lưu Hải Tinh nhấn mạnh Đảng Cộng sản Trung Quốc, với đồng chí Tập Cận Bình là hạt nhân, luôn sẵn sàng cùng Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là đồng chí Tô Lâm, đồng hành, không ngừng làm sâu sắc hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam không ngừng phát triển.

Hai bên nhất trí cho rằng, dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, quan hệ Việt - Trung phát triển tốt đẹp, toàn diện với tin cậy chính trị sâu sắc hơn, hợp tác thực chất đạt nhiều đột phá về chất, giao lưu địa phương và nhân dân sôi động, phối hợp đa phương ngày càng chặt chẽ.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kịp thời cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao, gần đây nhất là cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ quan đối ngoại, ngoại giao hai Đảng, hai nước; thúc đẩy củng cố nền tảng chính trị thông qua tiếp xúc cấp cao và trao đổi chiến lược; phát huy vai trò nòng cốt, dẫn dắt của quan hệ kênh Đảng trong thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tăng cường hợp tác thực chất, tạo đột phá mới trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu, với các trọng tâm gồm phát triển cân bằng, bền vững hợp tác thương mại, mở rộng nhập khẩu nông thủy sản của Việt Nam; thúc đẩy các doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam gắn với đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ; ưu tiên kết nối đường sắt; đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ trở thành điểm sáng mới; tăng cường hợp tác giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch, qua đó củng cố nền tảng xã hội vững chắc của quan hệ Việt - Trung.

5o3a7657.jpg
Cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Hải Tinh. Ảnh: Mofa.

Đánh giá cao và nhất trí với các đề xuất hợp tác của Bộ trưởng Lê Hoài Trung, ông Lưu Hải Tinh khẳng định Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẵn sàng cùng Đảng ủy Bộ Ngoại giao Việt Nam duy trì phối hợp chặt chẽ, quán triệt nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, đối thoại kênh Đảng; tăng cường hợp tác trao đổi lý luận, kinh nghiệm về các lĩnh vực xây dựng Đảng, quản trị đất nước, nâng cao hiệu quả hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phát huy ưu thế của kênh Đảng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư chất lượng cao, kết nối hạ tầng giao thông và giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng đạt nhiều tiến triển tích cực mới.

Tại cuộc hội đàm, hai bên trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, tình hình các chính đảng trên thế giới; đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Bình Giang
#Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung #Quan hệ Việt - Trung #Đại hội Đảng XIV #Lưu Hải Tinh

