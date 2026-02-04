Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Ban hành ngay Nghị quyết để thông quan cửa khẩu

Luân Dũng
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan xây dựng trình Chính phủ ban hành ngay trong ngày 4/2 nghị quyết tháo gỡ vấn đề nảy sinh trong thi hành Nghị định 46.

Chiều 4/2, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026, Chính phủ đã thảo luận sôi nổi về việc triển khai Nghị định số 46/2026 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật an toàn thực phẩm.

Các thành viên Chính phủ cho biết, thời gian qua xảy ra nhiều vụ việc liên quan an toàn thực phẩm, gây hậu quả nghiêm trọng. Trước yêu cầu đảm bảo sức khỏe người dân, các bộ, ngành, cơ quan đã xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định số 46, theo hướng kiểm tra, nhập khẩu thực phẩm nghiêm ngặt hơn.

Tuy nhiên, việc hướng dẫn thực hiện Nghị định chưa kịp thời, cụ thể. Do đó, trong những ngày đầu triển khai thực hiện Nghị định 46, đã xuất hiện vướng mắc trong tổ chức thực thi các quy định mới về kiểm tra nhà nước đối với một số nông sản, thực phẩm tươi sống nhập khẩu.

Ngay sau khi xảy ra tình trạng trên, Thủ tướng đã chỉ đạo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Thủ tướng đã có công điện về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 46. Đến nay đã căn bản giải tỏa được tình trạng ách tắc trong việc kiểm tra nhà nước tại một số cửa khẩu, bảo đảm thông quan các loại nông sản thực phẩm tươi sống nhập khẩu.

Thủ tướng nhấn mạnh công tác điều hành không được giật cục và phải có thời gian, điều khoản chuyển tiếp. Ngay tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tiếp tục chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan xây dựng trình Chính phủ ban hành ngay (trong ngày 4/2) nghị quyết tháo gỡ vấn đề nảy sinh trong thi hành Nghị định 46.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh, phải nỗ lực cao nhất, hành động quyết liệt, tập trung thực hiện phương châm “1 mục tiêu, 2 bảo đảm, 3 có, 4 không, 5 hóa và 6 rõ”.

Trong đó: “1 mục tiêu” là tăng trưởng 2 con số; “2 bảo đảm” gồm bảo đảm phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển, đảm bảo an ninh, an toàn, an dân; “3 có” gồm có sự đóng góp của Nhà nước, có sự đóng góp của doanh nghiệp, có sự đóng góp của nhân dân; “4 không” gồm không lãng phí một ngày, không chậm trễ trong một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không bị động trong một năm; “5 hóa” gồm xanh hóa, số hóa, tối ưu hóa nguồn lực…

Luân Dũng
