HDBank mang Tết sớm đến với đồng bào vùng cao

Trong không khí mùa xuân vùng cao, những món quà từ đoàn HDBank đã mang đến niềm vui bà con xã miền núi Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Trong 2 ngày 30 – 31/01/2026, trong khuôn khổ chương trình "Tết đồng bào 2026", đoàn cán bộ nhân viên HDBank đã dừng chân tại xã Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang- địa phương còn nhiều khó khăn, với nhiều các đồng bào dân tộc đang sinh sống.

Đây là năm thứ 4 HDBank đồng hành liên tiếp với chương trình “Tết đồng bào”, nhằm chia sẻ, hỗ trợ và góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân vùng cao trong dịp Tết đến, Xuân về.

Đoàn cán bộ nhân viên HDBank đã tham gia chuỗi hoạt động: thăm, tặng quà cho các gia đình dân tộc tiêu biểu; thăm, tặng quà cho giáo viên và học sinh tại trường mầm non Xuân Quang thuộc điểm trường thôn Ngoan A (xã Chiêm Hoá); khám bệnh cấp thuốc cho 500 người dân; Hội chợ 0 đồng nhằm hỗ trợ bà con mua sắm Tết… Ước tính có hơn 1.000 bà con nơi đây tiếp cận và nhận được những phần quà ý nghĩa từ các chương trình.

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ vật chất, đoàn cán bộ nhân viên HDBank cũng tham gia một số hoạt động gắn kết cộng đồng như: tham gia Ngày hội gói bánh cổ truyền ngày Tết, dùng mâm cơm truyền thống với đồng bào dân tộc Tày; đêm giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại;…

Song song với chương trình “Tết đồng bào 2026”, HDBank chủ động tổ chức thêm các hoạt động an sinh xã hội hướng đến giáo dục tại xã Chiêm Hóa, như lì xì năm mới cho học sinh và giáo viên Trường Mầm non Xuân Quang – điểm trường thôn Ngoan A; trao máy lọc nước và các vật dụng cần thiết cho nhà trường.

Cùng thời điểm này, tại phường Bình Tây, TP.Hồ Chí Minh, HDBank phối hợp cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM trao tặng 100 xe lăn và quà Tết cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại phường Bình Tây. Đây là chương trình đầu tiên trong năm 2026 do HDBank phối hợp Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM thực hiện.

Như thường niên, vào mỗi dịp cận Tết, HDBank thường thực hiện chuỗi hoạt động an sinh xã hội trên cả nước, mang tới bà con có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước niềm tin về một năm mới nhiều may mắn, góp phần mang đến một mùa xuân an lành, đầm ấm trong tinh thần nhân văn và không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình phát triển.