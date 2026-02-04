Longevity đồng hành cùng chương trình 'Tết ấm vùng cao 2026' tại xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An

Chương trình “Tết ấm vùng cao 2026” tại xã Yên Hòa do Longevity phối hợp tổ chức nhằm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân xã Yên Hòa. Dự kiến, chương trình sẽ tiếp cận và hỗ trợ từ 500 đến hơn 1.000 người dân, tạo nên tác động tích cực cả về mặt vật chất lẫn tinh thần đối với cộng đồng địa phương.

Mới đây, ngày 31/1, Longevity đồng hành cùng Báo Sức khỏe & Đời sống triển khai chương trình “Tết ấm vùng cao 2026” tại xã Yên Hòa (tỉnh Nghệ An).

Chương trình có sự tham gia của gần 50 y bác sĩ chuyên môn, đại diện Bộ Y tế, đội ngũ Longevity. Hoạt động hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe, đồng thời sẻ chia những khó khăn với cộng đồng vùng cao còn nhiều hạn chế về điều kiện sinh hoạt và dịch vụ y tế.

Bác sĩ chuyên môn Longevity đồng hành cùng chương trình

Xã Yên Hòa là địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, nơi đời sống người dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông – lâm nghiệp nhỏ lẻ, điều kiện giao thông còn nhiều hạn chế. Năm 2025, do ảnh hưởng của mưa bão, xã chịu thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất và hệ thống cầu đường; nhiều người dân bị ảnh hưởng về sức khỏe, thiếu hụt nhu yếu phẩm...

Để hỗ trợ người dân ổn định sức khỏe và đời sống, Chương trình “Tết ấm vùng cao 2026” được triển khai.

Hoạt động thăm khám diễn ra với sự tham dự của đông đảo người dân

Theo đó, các y bác sĩ của Longevity và các đơn vị đã tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho người dân địa phương, tập trung vào các bệnh lý phổ biến tại khu vực miền núi như tăng huyết áp, bệnh xương khớp, bệnh hô hấp và một số bệnh mạn tính thường gặp.

Song song với hoạt động khám và tư vấn, người dân còn được cấp phát thuốc miễn phí theo chỉ định của bác sĩ, góp phần hỗ trợ điều trị ban đầu và nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe chủ động trong cộng đồng.

Nhiều món quà gửi đến cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh hoạt động y tế, chương trình cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới các đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em, người cao tuổi và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Các phần quà hỗ trợ được trao tận tay người dân và trẻ em trên địa bàn xã, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần và mang lại sự ấm áp trong những ngày đầu năm mới.

Người dân đã đến từ sớm để thăm khám

Tham gia chương trình với vai trò đơn vị đồng hành, Longevity xác định đây không chỉ là một hoạt động thiện nguyện đơn lẻ, mà là một phần trong định hướng phát triển gắn liền với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Hoạt động tạo ra sự cảm kích sâu sắc từ phía những người dân tham dự

Đại diện Longevity đã sẻ chia những khó khăn và trao các phần quà dành cho người dân. Bên cạnh đó, Longevity cũng đồng hành trong công tác truyền thông, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần tương thân tương ái tới cộng đồng.

Chia sẻ về chương trình, đại diện Longevity cho biết: “Việc tham gia ‘Tết ấm vùng cao 2026’ là cơ hội để doanh nghiệp thể hiện cam kết lâu dài trong các hoạt động vì sức khỏe cộng đồng”.

Theo vị đại diện này, chăm sóc sức khỏe không chỉ dừng lại ở việc điều trị bệnh, mà còn là quá trình đồng hành, hỗ trợ và nâng cao nhận thức cho người dân. Trong đó, đặc biệt tại những khu vực còn nhiều khó khăn về điều kiện sống và tiếp cận dịch vụ y tế.

Những hoạt động thiết thực tại Yên Hòa lần này được kỳ vọng sẽ góp phần tạo động lực tích cực, giúp người dân thêm vững tin và chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Được biết, Chương trình “Tết ấm vùng cao 2026” nằm trong chuỗi hoạt động thiện nguyện thường niên nhằm hướng tới các địa bàn vùng sâu, vùng xa trên cả nước. Việc huy động sự tham gia của các đơn vị đồng hành như Longevity không chỉ giúp tăng cường nguồn lực triển khai chương trình, mà còn góp phần mở rộng phạm vi lan tỏa của những giá trị nhân văn, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội trong cộng đồng doanh nghiệp.

Bác sĩ chuyên môn Longevity tham gia khám chữa bệnh cho người dân xã Yên Hòa

Chương trình được triển khai trong khoảng thời gian từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2 năm 2026. Công tác tổ chức, di chuyển và hậu cần được Ban Tổ chức phối hợp thực hiện nhằm đảm bảo các hoạt động diễn ra an toàn, hiệu quả và đúng mục tiêu đề ra. Các hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc và trao quà được bố trí khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, tạo thuận lợi cho người dân tham gia.

Thông qua chương trình “Tết ấm vùng cao 2026”, Longevity kỳ vọng những đóng góp thiết thực hôm nay sẽ góp phần mang lại niềm tin, sự động viên và nguồn động lực tích cực cho người dân xã Yên Hòa nói riêng và cộng đồng vùng cao nói chung.

Đồng thời, đây cũng là dịp để doanh nghiệp tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững, gắn hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội, lấy sức khỏe con người và lợi ích cộng đồng làm trọng tâm trong mọi hoạt động.