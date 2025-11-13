Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Longevity Pharma đồng hành cùng sức khỏe người Việt

PV

Với những sản phẩm có xuất xứ rõ ràng, uy tín, chất lượng Longevity Pharma hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện, giúp người Việt phòng bệnh chủ động, nâng cao thể trạng và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Công ty TNHH Longevity Pharma (21 Thái Phiên, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) ra đời với mục tiêu mang đến cho người Việt cơ hội tiếp cận y học tiên tiến, giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện và sản phẩm dược phẩm chất lượng cao. Công ty định hướng xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe, nơi mỗi cá nhân đều có thể chủ động bảo vệ sức khỏe, phòng bệnh từ sớm và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Từ thương hiệu dược phẩm đến địa chỉ chăm sóc sức khỏe uy tín

Longevity Pharma không chỉ đơn thuần là đơn vị phân phối dược phẩm mà thương hiệu được xem như một điểm chăm sóc sức khỏe cộng đồng - nơi khách hàng có thể nhận tư vấn từ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ hàng đầu hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng, luyện tập và phòng bệnh.

Bên cạnh đó, đội ngũ dược sĩ tại Longevity Pharma không chỉ tư vấn về thuốc mà còn đóng vai trò như người đồng hành sức khỏe; giúp khách hàng hiểu rõ tình trạng cơ thể, sớm phát hiện nguy cơ và có hướng điều trị kịp thời.

Longevity Pharma hướng tới mở rộng hệ thống trên toàn quốc để tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế và sản phẩm chính hãng. Với nền tảng trực tuyến tích hợp, khách hàng có thể tư vấn sức khỏe, đặt mua thuốc và theo dõi hồ sơ y tế cá nhân mọi lúc, mọi nơi.

1.jpg
Không gian gần gũi, sang trọng tại Longevity Pharma mang đến sự thoải mái cho mọi người

Sản phẩm và dịch vụ hướng tới phòng bệnh và tái tạo năng lượng cơ thể

Longevity Pharma cung cấp đầy đủ các nhóm sản phẩm từ thuốc kê đơn, thuốc không kê đơn, thực phẩm chức năng đến dược mỹ phẩm. Trong đó, các dòng sản phẩm hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và làm chậm lão hóa, tiêu biểu là NMN Premium, được xem như bước đi tiên phong trong y học dự phòng và y học trường thọ.

Longevity Pharma hướng đến phòng bệnh chủ động và chăm sóc toàn diện, giúp người dân nâng cao sức khỏe lâu dài. Các dịch vụ được thiết kế dựa trên y học chính xác, y học lối sống, y học tái tạo và y học trường thọ, đảm bảo mỗi liệu trình đều phù hợp với thể trạng riêng của từng người.

Đại diện của Longevity Pharma chia sẻ: “Mỗi sản phẩm tại Longevity Pharma đều được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng, nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả cho người sử dụng. Chúng tôi tin rằng chăm sóc sức khỏe không chỉ là điều trị khi bệnh xảy ra mà còn là phòng bệnh chủ động, giúp nâng cao tuổi thọ và cải thiện chất lượng cuộc sống”.

Chất lượng và uy tín tạo nền tảng cho sự tin tưởng

Tất cả sản phẩm tại Longevity Pharma đều được nhập khẩu chính hãng, kiểm định chất lượng nghiêm ngặt và tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý. Dịch vụ chăm sóc khách hàng được triển khai toàn diện, từ tư vấn tại chỗ, hỗ trợ trực tuyến, giao hàng tận nơi đến chính sách đổi trả linh hoạt.

2.jpg

Đặc biệt, Longevity Pharma kết hợp công nghệ số để quản lý hồ sơ sức khỏe và theo dõi liệu trình phòng bệnh, giúp người dân chủ động kiểm soát tình trạng sức khỏe của bản thân. Đây là một phần trong chiến lược xây dựng nhà thuốc thông minh, nơi công nghệ và y học tiên tiến cùng phục vụ cộng đồng.

Hợp tác quốc tế và mở rộng tầm nhìn hướng tới cộng đồng

Để nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng khả năng chăm sóc, Longevity Pharma hợp tác với các tập đoàn y tế quốc tế, viện nghiên cứu và chuyên gia hàng đầu. Việc hợp tác này giúp kết nối bệnh nhân Việt Nam với đội ngũ bác sĩ, chuyên gia quốc tế, đồng thời áp dụng các giải pháp chăm sóc sức khỏe tiên tiến ngay tại Việt Nam.

Những bước đi này không chỉ củng cố vị thế của Longevity Pharma trên thị trường dược phẩm, mà còn góp phần xây dựng một nền y học dự phòng toàn diện, nơi người dân chủ động phòng bệnh, nâng cao tuổi thọ và chất lượng cuộc sống.

Longevity Pharma hướng tới mục tiêu trở thành thương hiệu dược phẩm vì cộng đồng, nơi mỗi người dân đều có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, phòng bệnh chủ động và giải pháp y học hiện đại. Sứ mệnh sống khỏe, sống lâu và sống hạnh phúc chính là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của thương hiệu, từ phát triển sản phẩm đến đào tạo nhân sự và cung cấp dịch vụ.

3.jpg

Với chiến lược kết hợp công nghệ, y học chính xác và y học trường thọ, Longevity Pharma cam kết sẽ là đối tác sức khỏe tin cậy của mọi người Việt, đồng hành cùng cộng đồng trên hành trình nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Tìm hiểu thêm tại:

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe NMN Premium có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 683/2025/XNOC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 13 tháng 5 năm 2025.

https://www.facebook.com/longevitypharma

Hotline: 0559946666

PV
#Sức khỏe #Y học tiên tiến #Longevity Pharma

