Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Việt Nam sẽ có gần 9.000 km cao tốc

Lộc Liên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, vạch ra bức tranh dài hạn cho mạng lưới giao thông huyết mạch của cả nước. Theo quy hoạch, đến năm 2050, hệ thống đường bộ cao tốc Việt Nam sẽ gồm 43 tuyến, với tổng chiều dài gần 9.000 km.

Theo Bộ Xây dựng, trục dọc Bắc - Nam tiếp tục là xương sống của mạng lưới cao tốc, gồm 2 tuyến chính: Cao tốc Bắc - Nam phía Đông dài khoảng 2.065 km và cao tốc Bắc - Nam phía Tây dài 1.205 km. Bên cạnh đó, khu vực phía Bắc sẽ có 14 tuyến cao tốc với tổng chiều dài hơn 2.240 km; miền Trung và Tây Nguyên có 11 tuyến, dài hơn 1.350 km; khu vực phía Nam có 11 tuyến, dài hơn 1.340 km.

Ở các đô thị đặc biệt, hệ thống vành đai cũng được định hình rõ trong tầm nhìn dài hạn. Đến năm 2050, Hà Nội sẽ có 3 tuyến vành đai với tổng chiều dài khoảng 417 km, còn TPHCM có 2 tuyến vành đai dài gần 300 km, đóng vai trò “khung xương” cho phát triển đô thị và tổ chức lại không gian giao thông vùng lõi.

Không chỉ cao tốc, mạng lưới quốc lộ cũng được quy hoạch đồng bộ. Theo Bộ Xây dựng, đến năm 2050, cả nước sẽ có 172 tuyến quốc lộ với tổng chiều dài khoảng 28.614 km. Trục dọc Bắc - Nam gồm Quốc lộ 1 dài gần 2.220 km và đường Hồ Chí Minh dài hơn 1.890 km.

cao-toc-mai-son-ql45.jpg
Đến năm 2050, hệ thống đường bộ cao tốc Việt Nam sẽ gồm 43 tuyến, với tổng chiều dài gần 9.000 km. Ảnh: Lộc Liên.

Ở phía Bắc, hệ thống gồm 21 tuyến quốc lộ chính yếu dài khoảng 6.530 km và 34 tuyến thứ yếu dài gần 3.860 km. Miền Trung và Tây Nguyên có 24 tuyến chính yếu (4.275 km) và 47 tuyến thứ yếu (4.393 km). Phía Nam có 17 tuyến chính yếu (gần 2.380 km) và 27 tuyến thứ yếu (gần 3.070 km).

Để hiện thực hóa quy hoạch này, nhu cầu vốn đầu tư được Bộ Xây dựng tính toán ở mức hơn 3,2 triệu tỷ đồng, huy động từ nhiều nguồn như ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ, vốn vay ODA, vốn ngoài ngân sách và các nguồn hợp pháp khác. Lộ trình triển khai từng tuyến cao tốc đã được xác định cụ thể theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở dự báo nhu cầu vận tải và khả năng cân đối nguồn lực. Việc mở rộng cao tốc, nâng cấp quốc lộ hay xây dựng tuyến tránh sẽ được cân nhắc kỹ giữa yêu cầu phát triển và năng lực đầu tư thực tế.

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, hiện tại Việt Nam đã đưa vào khai thác gần 3.345 km tuyến chính đường bộ cao tốc; trong năm nay hàng loạt dự án mở rộng, nâng cấp cao tốc dự kiến sẽ được triển khai, tập trung vào những đoạn tuyến có nguy cơ quá tải và mất an toàn giao thông. Đáng chú ý là các trục cửa ngõ của Thủ đô như Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Bắc Giang, những tuyến huyết mạch kết nối Hà Nội với các trung tâm công nghiệp và logistics phía Bắc. Ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc, các tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình và Hà Nội - Thái Nguyên cũng nằm trong danh sách ưu tiên.

Tại phía Nam, cùng với các dự án đầu tư mới, tuyến Hồ Chí Minh - Mộc Bài được thúc đẩy để tăng cường kết nối vùng Đông Nam Bộ với hành lang kinh tế xuyên biên giới...

Lộc Liên
#cao tốc #quy hoạch #giao thông #Việt Nam #hạ tầng

Xem thêm

Cùng chuyên mục