Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Chứng khoán mất mốc 1.800 điểm

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - VN-Index hôm nay (4/2) chạm mức thấp nhất trong gần một tháng khi áp lực bán dồn dập bất ngờ quay lại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản và công nghệ. Chỉ số chính đánh mất mốc 1.800 điểm - ngưỡng tâm lý quan trọng vừa được thiết lập trước đó không lâu.

Riêng “họ” Vingroup đã kéo chỉ số chung mất hơn 20 điểm, đồng loạt điều chỉnh, VIC giảm sàn. Nhóm bất động sản chịu áp lực điều chỉnh, KBC, GEX, NVL, BCM, HDG… đồng loạt giảm giá.

Ngoài bất động sản, nhiều cổ phiếu trụ khác cũng suy yếu. Nhóm ngân hàng quốc doanh như BID, VCB, CTG giảm điểm, trong khi FPT, MSN, GAS, GVR cũng quay đầu điều chỉnh. Rổ VN30 vì thế chìm trong sắc đỏ, số mã giảm áp đảo, phản ánh áp lực thoát hàng rõ rệt ở nhóm vốn hóa lớn. Dòng tiền lớn tỏ ra thận trọng, tập trung bán ra thay vì bắt đáy sớm.

ck moi (12).JPG
VN-Index chạm mức thấp nhất trong gần một tháng.

Dù vậy, bức tranh thị trường không hoàn toàn u ám. Nếu loại trừ tác động từ VIC và VHM, diễn biến chung vẫn cho thấy sự nâng đỡ nhất định ở nhiều nhóm ngành. Trên sàn HoSE, số mã tăng giá thậm chí nhỉnh hơn số mã giảm.

Điểm sáng nổi bật nhất phiên là HPG. Cổ phiếu Hòa Phát bứt phá mạnh với thanh khoản kỷ lục hơn 145 triệu đơn vị, giá trị giao dịch vượt 4.000 tỷ đồng. Lực cầu dồn dập trong phiên sáng và đầu phiên chiều giúp HPG có lúc chạm trần, trước khi hạ nhiệt nhẹ vào cuối phiên. Dù vậy, mức tăng gần 6% cũng đủ để HPG trở thành trụ đỡ lớn nhất của thị trường, đồng thời thu hút dòng vốn ngoại mua ròng mạnh.

Nhóm chứng khoán giao dịch sôi động hơn mặt bằng chung. Nhiều cổ phiếu chứng khoán giữ được sắc xanh bất chấp thị trường rung lắc. SSI, VCI, HCM, SHS, VND, MBS… tăng giá. Diễn biến khởi sắc duy trì sau những thông tin mới từ Thông tư 08 Bộ Tài chính vừa ban hành, mở đường cho khối ngoại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam, hướng đến nâng hạng.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 21,97 điểm (1,21%) xuống 1.791,43 điểm. HNX-Index tăng 0,77 điểm (0,29%) lên 265,95 điểm. UPCoM-Index tăng 0,58 điểm (0,45%) lên 129,28 điểm. Thanh khoản HoSE hơn 33.800 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng hơn 963 tỷ đồng, tập trung vào FPT, VIC, VHM, ACB, VPB…

Việt Linh
#VN-Index #chứng khoán #bất động sản #ngân hàng #HPG #thị trường Việt Nam #dòng tiền

Xem thêm

Cùng chuyên mục