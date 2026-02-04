Chứng khoán mất mốc 1.800 điểm

TPO - VN-Index hôm nay (4/2) chạm mức thấp nhất trong gần một tháng khi áp lực bán dồn dập bất ngờ quay lại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản và công nghệ. Chỉ số chính đánh mất mốc 1.800 điểm - ngưỡng tâm lý quan trọng vừa được thiết lập trước đó không lâu.

Riêng “họ” Vingroup đã kéo chỉ số chung mất hơn 20 điểm, đồng loạt điều chỉnh, VIC giảm sàn. Nhóm bất động sản chịu áp lực điều chỉnh, KBC, GEX, NVL, BCM, HDG… đồng loạt giảm giá.

Ngoài bất động sản, nhiều cổ phiếu trụ khác cũng suy yếu. Nhóm ngân hàng quốc doanh như BID, VCB, CTG giảm điểm, trong khi FPT, MSN, GAS, GVR cũng quay đầu điều chỉnh. Rổ VN30 vì thế chìm trong sắc đỏ, số mã giảm áp đảo, phản ánh áp lực thoát hàng rõ rệt ở nhóm vốn hóa lớn. Dòng tiền lớn tỏ ra thận trọng, tập trung bán ra thay vì bắt đáy sớm.

VN-Index chạm mức thấp nhất trong gần một tháng.

Dù vậy, bức tranh thị trường không hoàn toàn u ám. Nếu loại trừ tác động từ VIC và VHM, diễn biến chung vẫn cho thấy sự nâng đỡ nhất định ở nhiều nhóm ngành. Trên sàn HoSE, số mã tăng giá thậm chí nhỉnh hơn số mã giảm.

Điểm sáng nổi bật nhất phiên là HPG. Cổ phiếu Hòa Phát bứt phá mạnh với thanh khoản kỷ lục hơn 145 triệu đơn vị, giá trị giao dịch vượt 4.000 tỷ đồng. Lực cầu dồn dập trong phiên sáng và đầu phiên chiều giúp HPG có lúc chạm trần, trước khi hạ nhiệt nhẹ vào cuối phiên. Dù vậy, mức tăng gần 6% cũng đủ để HPG trở thành trụ đỡ lớn nhất của thị trường, đồng thời thu hút dòng vốn ngoại mua ròng mạnh.

Nhóm chứng khoán giao dịch sôi động hơn mặt bằng chung. Nhiều cổ phiếu chứng khoán giữ được sắc xanh bất chấp thị trường rung lắc. SSI, VCI, HCM, SHS, VND, MBS… tăng giá. Diễn biến khởi sắc duy trì sau những thông tin mới từ Thông tư 08 Bộ Tài chính vừa ban hành, mở đường cho khối ngoại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam, hướng đến nâng hạng.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 21,97 điểm (1,21%) xuống 1.791,43 điểm. HNX-Index tăng 0,77 điểm (0,29%) lên 265,95 điểm. UPCoM-Index tăng 0,58 điểm (0,45%) lên 129,28 điểm. Thanh khoản HoSE hơn 33.800 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng hơn 963 tỷ đồng, tập trung vào FPT, VIC, VHM, ACB, VPB…