Kinh tế

Google News

Người đi làm dịp Tết có thể được hưởng 490% lương

Phan Thiên
TPO - Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày, từ ngày 14-22/2, là dịp nghỉ lễ dài nhất trong năm. Trong trường hợp đi làm dịp nghỉ lễ Tết, người lao động có thể nhận mức thu nhập lên tới 490% lương ngày thường.

Tết Nguyên đán là dịp lễ quan trọng bậc nhất trong năm, cũng là khoảng thời gian để người lao động nghỉ ngơi, đoàn tụ gia đình sau một năm làm việc vất vả. Tuy nhiên, do đặc thù của nhiều lĩnh vực không ít người lao động vẫn phải làm việc trong những ngày Tết. Đi kèm với đó là chế độ tiền lương, tiền công cao hơn nhiều so với ngày thường.

cong-nhan.jpg
Người lao động đi làm xuyên Tết tiền lương được tính theo chế độ làm thêm giờ với mức chi trả cao hơn đáng kể. Ảnh minh họa: VnEconomy.

Theo Bộ luật Lao động 2019, Tết Nguyên đán là ngày nghỉ hưởng nguyên lương. Người lao động không đi làm vẫn được trả đủ tiền lương theo hợp đồng.

Trường hợp đi làm trong dịp Tết, tiền lương được tính theo chế độ làm thêm giờ với mức chi trả cao hơn đáng kể. Cụ thể, làm việc vào ngày lễ, Tết được trả ít nhất 300% tiền lương, chưa kể 100% tiền lương của ngày nghỉ lễ vẫn được hưởng. Như vậy, làm việc ban ngày dịp Tết, người lao động được hưởng tối thiểu 400% tiền lương so với ngày làm việc bình thường.

Nếu làm việc ban đêm, người lao động được trả thêm ít nhất 30% tiền lương. Nếu vừa làm thêm giờ vừa làm ban đêm, được trả thêm 60% tiền lương. Như vậy, cộng gộp các khoản này, người lao động làm thêm giờ ban đêm trong dịp Tết có thể được hưởng ít nhất 490% tiền lương.

Các dịp nghỉ lễ trong năm 2026

Theo thông báo của Bộ Nội vụ, công chức, viên chức được nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tổng cộng 9 ngày, từ thứ Bảy ngày 14/02 đến hết Chủ nhật ngày 22/02/2026 (theo Dương lịch).

Sau Tết Nguyên đán, người lao động tiếp tục có các kỳ nghỉ lễ đáng chú ý trong năm 2026. Theo đó, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào Chủ nhật ngày 26/4, do đó cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ bù thứ Hai, tạo kỳ nghỉ 3 ngày từ 25/4 đến 27/4.

Kỳ nghỉ 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày, gồm hai ngày nghỉ chính thức nối tiếp hai ngày nghỉ cuối tuần. Thời gian nghỉ từ thứ Năm ngày 30/4 đến đến hết Chủ nhật ngày 3/5.

Vào dịp Quốc khánh, thời gian nghỉ sẽ kéo dài trong 5 ngày, bao gồm 2 ngày nghỉ Quốc khánh theo quy định, 2 ngày nghỉ hàng tuần và 1 ngày được hoán đổi. Theo đó, công chức, viên chức nghỉ từ thứ Bảy ngày 29/8/2026, đến hết thứ Tư ngày 2/9; hoán đổi từ ngày làm việc thứ Hai (ngày 31/8) sang ngày nghỉ hàng tuần thứ Bảy (ngày 22/8).

Phan Thiên
