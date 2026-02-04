Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Cây xăng trên cao tốc đóng cửa: Đồng Nai gọi, Bộ Công Thương nói gì?

Dương Hưng
TPO - Lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương khẳng định thẩm quyền xử lý thuộc địa phương, đồng thời đề nghị Đồng Nai chủ động phối hợp liên ngành để sớm khơi thông nguồn cung, bảo đảm phục vụ người dân.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết, cục vừa có phản hồi về các kiến nghị của Sở Công Thương Đồng Nai liên quan đến việc hai cửa hàng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây dừng bán, tiềm ẩn rủi ro an toàn giao thông dịp cao điểm.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, hiện nay theo quy định việc cấp, thu hồi, gia hạn Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương địa phương, Bộ không có thẩm quyền can thiệp trực tiếp vào thủ tục hành chính này. Thương nhân chỉ được ngừng bán xăng dầu khi có văn bản chấp thuận của Sở Công Thương; UBND tỉnh và Sở Công Thương chịu trách nhiệm quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, từ hướng dẫn thủ tục, giám sát chất lượng đến điều tiết việc dừng - bán hàng.

cao-toc-2-4073-2417.jpg
Vụ lùm xùm 2 cây xăng tại trạm dừng chân cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đóng cửa nhưng vẫn chưa có phương án xử lý. Ảnh: Phương Nam.

Trên cơ sở đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị Sở Công Thương Đồng Nai báo cáo UBND tỉnh để địa phương xem xét, quyết định các biện pháp trong thẩm quyền; phối hợp với các tỉnh lân cận tổ chức cung ứng bổ sung xăng dầu cho các cửa hàng gần tuyến cao tốc khi cần thiết nhằm tránh đứt gãy nguồn cung trên trục giao thông huyết mạch.

“Cục cũng yêu cầu Đồng Nai phối hợp với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) để cảnh báo từ xa, thông tin rộng rãi về tình trạng dừng bán tại các trạm dừng nghỉ, giúp phương tiện chủ động tiếp nhiên liệu trước khi lưu thông trên cao tốc; đồng thời làm việc với tòa án và các đơn vị liên quan để đẩy nhanh giải quyết tranh chấp dân sự, sớm đưa hai cửa hàng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ hoạt động trở lại”, lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho hay.

Trước đó, Sở Công Thương Đồng Nai có văn bản “cầu cứu” Bộ Công Thương về việc hai cửa hàng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đồng loạt ngừng bán từ cuối tháng 1 do vướng tranh chấp dân sự liên quan đến hợp đồng khai thác, vận hành trạm dừng nghỉ giữa các bên liên quan.

Việc hai điểm tiếp nhiên liệu duy nhất trên tuyến cao tốc dừng bán từ tuần trước trong bối cảnh lưu lượng phương tiện tăng cao dịp cận Tết được đánh giá tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp vận tải. Sở Công Thương Đồng Nai kiến nghị Bộ Công Thương hướng dẫn, hỗ trợ phương án bảo đảm nguồn cung nhiên liệu tạm thời trong thời gian chờ phán quyết của tòa án.

Dương Hưng
