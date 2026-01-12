Petrolimex giữ vai trò trụ cột trong bảo đảm cung ứng xăng dầu quốc gia

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, trong hành trình 70 năm kể từ ngày thành lập, Petrolimex luôn đóng vai trò trụ cột trong bảo đảm cung ứng xăng dầu cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng và giữ vững an ninh năng lượng quốc gia.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) ngày 12/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn cho rằng, thời gian tới, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tạo ra cả cơ hội và thách thức đan xen, song khó khăn có thể nhiều hơn thuận lợi, Petrolimex cần xác định rõ vị trí, vai trò là doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn năng lượng quan trọng hàng đầu trong ngành năng lượng quốc gia.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Petrolimex cần tiếp tục giữ vững vai trò chủ lực, then chốt, tiên phong dẫn dắt trong lĩnh vực xăng dầu. Ảnh: VGP/Hải Minh.

Phó Thủ tướng yêu cầu Petrolimex cần tập trung vào 3 nhiệm vụ chính. Theo đó, tiếp tục bám sát và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là các quyết sách chiến lược thời gian gần đây, trong đó có Nghị quyết 70 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước; quyết tâm phát triển Petrolimex thành tập đoàn kinh tế nhà nước mạnh, có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao không chỉ ở tầm quốc gia mà cả ở tầm khu vực và toàn cầu.

Hai là, xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển tập đoàn đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Đổi mới mô hình quản trị hiện đại dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; đồng thời quyết liệt cải cách, sắp xếp doanh nghiệp theo hướng tinh gọn, mạnh, hiện đại, thích ứng nhanh và hiệu quả; góp phần hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định và phát triển lành mạnh.

Ba là, tiếp tục giữ vững vai trò chủ lực, then chốt, tiên phong dẫn dắt, trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Không ngừng mở rộng thị phần nội địa, đa dạng hóa nguồn cung, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, bảo đảm an toàn, an ninh năng lượng quốc gia trong mọi tình huống. Tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng thị trường đầu ra; đưa thương hiệu Petrolimex vươn xa, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Tích cực chăm lo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; làm tốt các trách nhiệm xã hội.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và các đại biểu dự lễ kỉ niệm 70 năm thành lập Petrolimex - Ảnh: VGP/Hải Minh

Chia sẻ tại buổi lễ, Chủ tịch Petrolimex Phạm Văn Thanh khẳng định, 70 năm qua, Petrolimex đã đi một hành trình xuyên suốt, từ mạch máu xăng dầu của chiến tranh trở thành một trong những trụ cột năng lượng của đất nước trong thời bình và hôm nay, mang trên mình trách nhiệm tham gia kiến tạo tương lai nền năng lượng xanh, năng lượng số cho một Việt Nam phát triển nhanh, bền vững.

Hiện Petrolimex chiếm gần 50% thị phần xăng dầu nội địa; duy trì hệ thống hơn 5.000 cửa hàng xăng dầu phủ khắp 34 tỉnh, thành phố, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới và hải đảo. Tập đoàn sở hữu hệ thống kho, cảng, đường ống và logistics xăng dầu lớn nhất cả nước, gồm 36 kho xăng dầu với tổng sức chứa trên 2,2 triệu mét khối; 37 cảng nhập - xuất xăng dầu; hệ thống đường ống dài gần 600 km, cùng đội tàu và phương tiện vận tải chuyên dụng lớn nhất Việt Nam, một hạ tầng chiến lược có ý nghĩa đặc biệt đối với an ninh năng lượng quốc gia...

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Petrolimex và Huân chương Lao động hạng Ba cho Chủ tịch Petrolimex Phạm Văn Thanh.