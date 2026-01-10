CEO Ngọc Thiên Global bị khởi tố: Bóc hồ sơ lô trái phiếu liên quan

TPO - Ông Trịnh Phan Thiên - Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Ngọc Thiên Global - bị cáo buộc lừa đảo hơn 450 tỷ đồng thông việc huy động trái phiếu. Giai đoạn 2021 - 2022, nhóm doanh nghiệp này phát hành nhiều lô trái phiếu, tổng giá trị trên 1.253 tỷ đồng, lãi suất 11 - 11,5% năm.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Trịnh Phan Thiên, Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Ngọc Thiên Global về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Phan Thiên.

Kết quả điều tra, xác minh ban đầu xác định: Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2021 đến năm 2022, Trịnh Phan Thiên là Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Ngọc Thiên Global và Phó Tổng giám Công ty TNHH Ngọc Thiên đã có hành vi gian dối sử dụng nhiều công ty khác nhau (đều do Thiên điều hành) phát hành tổng số 3 đợt trái phiếu trái quy định của pháp luật có giá trị trên 1.253 tỷ đồng.

Đến nay Thiên đã huy động được tổng số tiền trên 456 tỷ đồng từ các nhà đầu tư thứ cấp nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh như hồ sơ phát hành trái phiếu đã cam kết mà sử dụng mục đích cá nhân dẫn đến không có khả năng thanh toán. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án

Liên quan đến các đợt phát hành trái phiếu của CTCP Tập đoàn Ngọc Thiên Global, và Công ty TNHH Ngọc Thiên, theo dữ liệu từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), lãi suất cố định đều ở mức tương đối cao 11 – 11.5%/năm.

3 lô trái phiếu do CTCP Tập đoàn Ngọc Thiên Global, và Công ty TNHH Ngọc Thiên phát hành.

Cụ thể, ngày 8/4/2021, CTCP Tập đoàn Ngọc Thiên Global (Ngọc Thiên Global) đã phát hành 2 lô trái phiếu riêng lẻ, với tổng giá trị 753,3 tỷ đồng. Lô trái phiếu NTGCH2124001 giá trị 300 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 11%/năm, đáo hạn ngày 8/4/2024.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, phát hành theo hình thức bút toán ghi sổ, lãi suất cố định 11%/năm (trả lãi 3 tháng/lần). Mục đích phát hành là đầu tư vào công ty con là Công ty TNHH Ngọc Thiên để xây dựng nhà xưởng, mở rộng sản xuất.

Tài sản đảm bảo là phần vốn góp của Ngọc Thiên Global tại công ty con là Công ty TNHH Ngọc Thiên, với giá trị được thông báo là hơn 606 tỷ đồng, tương ứng hơn 90,2% tỷ lệ góp vốn của Công ty TNHH Ngọc Thiên. Đơn vị mua là một tổ chức trong nước. Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán, đại lý phát hành, đại lý đăng ký và lưu ký trái phiếu là CTCP Chứng khoán HDB (HDBS).

Lô trái phiếu còn lại của Ngọc Thiên Global là NTGCH2124002 có tổng giá trị 453,3 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 11,5%/năm, hoàn tất phát hành ngày 28/3/2022, đáo hạn ngày 30/12/2024. Tổ chức lưu ký trái phiếu là CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam).

Cũng trong năm 2022, Công ty TNHH Ngọc Thiên hoàn tất phát hành lô trái phiếu NTCCH2124001 với giá trị 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 30/11/2024, lãi suất cố định 11%/năm. Các thông tin khác tài sản đảm bảo, mục đích phát hành... không được công bố chi tiết.

Theo giới thiệu, Ngọc Thiên Global được thành lập năm 2005, hoạt động trong lĩnh vực thu gom, tái chế và xử lý ắc quy, phế liệu, đồng thời sản xuất chì thỏi, nhôm thỏi, đồng và các sản phẩm kim loại màu. Doanh nghiệp sau đó mở rộng sang lĩnh vực khoáng sản, bất động sản, đầu tư tài chính

Tháng 12/2025, Tập đoàn Ngọc Thiên Global bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính 92,5 triệu đồng với hành vi không công bố thông tin phải công bố theo quy định. Doanh nghiệp này bị xác định là không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) nhiều báo cáo tài chính, kiểm toán.