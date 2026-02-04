Trồng hoa Tết trên đất cát, sau 3 tháng lão nông thu gần 100 triệu đồng

TPO - Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khu vườn rộng hàng trăm mét vuông ven biển Thạch Khê (Hà Tĩnh) rực rỡ sắc hoa. Ít ai ngờ mảnh đất cát nghèo dinh dưỡng này lại mang về cho chủ vườn với nguồn thu gần 100 triệu đồng sau 3 tháng trồng hoa dịp Tết.

Những ngày này, khu vườn cát ven biển của ông Trần Thế Hùng (62 tuổi, thôn Đại Hải, xã Thạch Khê) trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Giữa vùng đất vốn khô cằn, bạc màu sắc vàng của hàng nghìn cây hoa cúc nở rộ đã tạo nên một khung cảnh đầy sức sống. Ít ai ngờ rằng chỉ sau hơn ba tháng canh tác, khu vườn đặc biệt này lại mang về cho gia đình ông nguồn thu gần 100 triệu đồng mỗi dịp Tết.

Trước đây, ông Hùng là một ngư dân gắn bó gần trọn cuộc đời với biển cả. Tuy nhiên, cách đây gần 10 năm, do sức khỏe suy giảm, ông buộc phải rời xa nghề biển. Trở về với đất liền, ông bắt đầu tìm hướng mưu sinh mới bằng việc làm vườn và chế biến nước mắm. Chính trong giai đoạn này, một ý tưởng táo bạo đã nhen nhóm, mở ra bước ngoặt lớn.

Sau 3 tháng trồng, hoa phát triển tốt, thu về gần 100 triệu đồng.

Năm 2020, trong một lần xem YouTube, ông Hùng tình cờ biết đến mô hình trồng hoa cúc phục vụ thị trường Tết. Mô hình này gây ấn tượng bởi thời gian canh tác ngắn, chi phí đầu tư không quá cao nhưng mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Nhận thấy tiềm năng, ông chủ động đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm từ nhiều nơi, rồi mạnh dạn mang giống hoa về trồng thử ngay trên vùng đất cát ven biển của gia đình.

Quyết định ấy ban đầu cũng khiến nhiều người trong gia đình băn khoăn. Bởi họ cho rằng, đất cát ven biển trồng rau còn khó, huống chi là trồng hoa đòi hỏi kỹ thuật cao. Khi đưa vào trồng, những vụ đầu tiên, cây hoa phát triển chậm, thân yếu, hoa nở chưa đều và chất lượng chưa đạt yêu cầu thị trường. Thế nhưng, không nản chí, ông Hùng kiên trì tìm cách khắc phục.

Ông bắt tay cải tạo đất bằng việc trộn phân chuồng hoai mục, trấu và mùn hữu cơ để tăng độ tơi xốp, giữ ẩm. Các luống hoa được lên cao nhằm hạn chế úng nước khi mưa lớn. Bên cạnh đó, ông đầu tư lắp đặt hệ thống tưới phun để chủ động nguồn nước, đồng thời chiếu đèn vào ban đêm nhằm điều chỉnh sinh trưởng, giúp hoa phát triển đồng đều và nở đúng dịp Tết. Nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, những vụ sau, hoa cúc ngày càng khỏe, bông to, màu sắc đẹp, được thị trường ưa chuộng.

Trên vùng đất cát, hoa phát triển tốt nhờ đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật.

Không dừng lại ở giống cúc cánh dài truyền thống, ông Hùng tiếp tục thử nghiệm và mở rộng trồng thêm nhiều loại hoa khác như cúc Hà Lan hồng, cúc mẫu đơn, vạn thọ… Mỗi vụ hoa, chi phí đầu tư chỉ khoảng 6 triệu đồng cho tiền giống và vật tư, trong khi phần lớn phân bón được tận dụng từ nguồn sẵn có tại địa phương. Đến nay, đây đã là vụ hoa thứ năm liên tiếp ông canh tác thành công trên vùng đất cát, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Từ mô hình trồng hoa hiếm hoi nơi ven biển, mỗi năm gia đình ông Hùng thu về gần 100 triệu đồng chỉ riêng dịp Tết.

"Ban đầu chỉ vì yêu hoa nên trồng, nhưng khi phát triển tốt quá, tôi nhân rộng để trồng bán trong dịp Tết. Như năm nay cho thu nhập chỉ riêng hoa gần 100 triệu đồng", ông Hùng chia sẻ.

Ông Hùng cũng là người tiên phong đưa hoa Đà Lạt về trồng trên đất cát.

Ngoài ra ông Hùng còn đa dạng hóa sinh kế bằng việc nuôi khoảng 30 đàn ong ngay trong khu vườn. Mỗi năm, ông thu được khoảng 150 lít mật ong, mang lại nguồn thu ổn định từ 50 đến 60 triệu đồng. Bên cạnh đó, gia đình ông vẫn duy trì buôn bán hải sản. Nhờ kết hợp nhiều mô hình kinh tế, tổng thu nhập hằng năm của gia đình đạt khoảng 300 triệu đồng.