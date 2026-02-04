Thanh niên Phú Thọ giúp người nghèo neo đơn dọn nhà đón Tết

TPO - Nhằm phát huy tinh thần tình nguyện, sẻ chia của thanh niên trong dịp Tết Nguyên đán, Đoàn xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức chương trình “Dọn nhà đón Tết – Trao ấm áp yêu thương”, giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn và người cao tuổi trên địa bàn dọn dẹp, trang hoàng lại nhà cửa đón Tết.

Đoàn viên, thanh niên xã Vĩnh Hưng dọn dẹp nhà cửa cho cụ Nguyễn Thị Sen.

Từ ngày 31/1 đến nay, đoàn viên, thanh niên xã Vĩnh Hưng đã trực tiếp đến hỗ trợ cụ Nguyễn Thị Sen (92 tuổi) và cụ Bùi Thị Dự (75 tuổi).

Tại đây, lực lượng đoàn viên đã cùng nhau sơn mới toàn bộ tường nhà, lắp đặt hệ thống cửa kính, cửa sổ, ô thoáng; đồng thời dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc, góp phần mang đến không gian sống sạch sẽ, khang trang và an toàn hơn cho các gia đình trước thềm năm mới.

Đoàn xã Vĩnh Hưng tặng nhiều vật dụng sinh hoạt thiết yếu cho cụ Sen đón Tết.

Bên cạnh việc hỗ trợ ngày công lao động, Đoàn xã còn trao tặng nhiều vật dụng thiết yếu như ấm siêu tốc, bộ ấm chén, đệm – ga cùng các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hằng ngày gồm bột canh, mì chính, nước mắm, miến… với tổng kinh phí hỗ trợ 13 triệu đồng.

Chia sẻ về chương trình, chị Trần Thị Phượng - Bí thư Xã đoàn Vĩnh Hưng cho biết, đây là hoạt động giúp các hộ gia đình khó khăn đón Tết trong không khí ấm áp, đủ đầy hơn. Chương trình góp phần lan tỏa thông điệp yêu thương, sẻ chia và khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong việc chung tay xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Đoàn viên, thanh niên Vĩnh Hưng sơn sửa nhà cho cụ Bùi Thị Dự.

“Sắp tới, chúng tôi sẽ huy động cán bộ, công chức của xã hỗ trợ gói bánh chưng để tặng các gia đình khó khăn trên địa bàn, giúp các hộ có Tết Nguyên đán Bính Ngọ đầm ấm, hạnh phúc”, chị Phượng cho hay.