Ngày mai, trao giải Cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội Đoàn XIII

TPO - Sáng mai (4/2), tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sau một thời gian phát động và triển khai rộng rãi, Cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ giới chuyên môn và cộng đồng xã hội.

Ban Tổ chức đã tiếp nhận tổng cộng 251 tác phẩm dự thi từ 125 tác giả, bao gồm cả các họa sĩ chuyên nghiệp, không chuyên, sinh viên các trường mỹ thuật và đoàn viên thanh niên từ khắp mọi miền Tổ quốc.

Hội đồng Ban Giám khảo Cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Hội đồng Ban Giám khảo, bao gồm những chuyên gia uy tín về mỹ thuật, báo chí và công tác Đoàn, đã làm việc với tinh thần công tâm, nghiêm túc qua nhiều vòng chấm thi khắt khe. Kết quả chung cuộc, Ban Tổ chức đã chọn trao 1 giải Đặc biệt, 3 giải A và 6 giải B cho các tác phẩm xuất sắc nhất.

Biểu trưng đạt giải Đặc biệt sẽ hiện diện trên mọi phương tiện truyền thông, các ấn phẩm và trong suốt quá trình diễn ra Đại hội, trở thành hình ảnh đại diện mang tính biểu tượng cho sức trẻ và ý chí của thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Tiếp nối thành công của cuộc thi sáng tác biểu trưng, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan, sinh động và lan tỏa sâu rộng ý nghĩa của Đại hội đến các tầng lớp nhân dân, Trung ương Đoàn cũng sẽ phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII với tinh thần Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển của tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 hôm nay chính là mốc son khởi động cho một chiến dịch truyền thông chính trị rộng lớn, nơi nghệ thuật được hòa quyện cùng lý tưởng cách mạng để phục vụ nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn.

Mỗi tác phẩm được vinh danh hay sắp thành hình sẽ không chỉ dừng lại ở những đường nét, mảng màu, mà là sự kết tinh của tư duy chính trị, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.