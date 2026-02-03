'Đại sứ số' của Đoàn phường

TPO - Những bản tin thanh niên AI được các Đoàn phường ở Đà Nẵng ra mắt, thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn trẻ bởi phong cách trẻ trung, hấp dẫn. Đây là một trong những hoạt động ứng dụng AI để đổi mới cách tuyên truyền, tiếp cận đoàn viên thanh niên trên mạng xã hội.

Trợ lý AI tuyên truyền trên không gian số

Cuối tháng 1 vừa qua, hai “đại sứ số” Minh Trí và Ánh Dương của Đoàn phường Thanh Khê chính thức “debut” trên fanpage của đơn vị. “Mình là BTV Minh Trí – người bạn mang tri thức số đến gần hơn với tuổi trẻ Thanh Khê. Còn mình là BTV Ánh Dương, lan tỏa tinh thần tích cực, lạc quan mỗi ngày” – câu giới thiệu đầy năng lượng, thu hút lượng tương tác lớn của các bạn đoàn viên thanh niên.

Bản tin AI của phường Thanh Khê ra mắt. Ảnh: Giang Thanh

Sau đó, bản tin AI số đầu tiên chính thức xuất bản với bộ đôi MC AI có phong cách trẻ trung, dí dỏm. Những bài đăng nhận được sự quan tâm tích cực từ các bạn trẻ cũng như người dân trên địa bàn với lượt thích, chia sẻ và bình luận sôi nổi.

Để cho ra đời một bản tin AI, các bạn đoàn viên, thanh niên của Đoàn phường phải tự tìm hiểu các công cụ AI, phối hợp hiệu quả các công cụ để thực hiện các công đoạn từ viết kịch bản bản tin, kịch bản MC, tạo hình nhân vật, lồng giọng nói, dựng video… sau khi nhận được nội dung, hình ảnh, video thô. Theo bạn Nguyễn Thanh Toàn (Đoàn phường Thanh Khê, phụ trách kỹ thuật bản tin AI), mỗi bản tin mất khoảng 3 – 4 tiếng để hoàn thiện.

“Để làm được 1 bản tin, tôi dùng Chat GPT để tạo nội dung bài viết, Gemini để tạo hình ảnh nhân vật, Flow để tạo video theo hình ảnh, Minimax để tạo giọng nói AI lồng vào video. Ngoài ra, tôi còn sử dụng các phần mềm biên tập video như Capcut hoặc Camtasia. Sau khi hoàn thành, mọi người sẽ cùng góp ý để chỉnh sửa và hoàn thiện video”, Toàn kể.

Bản tin "cây nhà lá vườn" do đoàn viên, thanh niên phường tự mày mò công cụ AI để dựng.

Anh Mai Hồng Anh - Bí thư Đoàn phường Thanh Khê cho hay, ý tưởng xây dựng bản tin AI xuất phát từ thực tiễn công tác tuyên truyền của đơn vị trong bối cảnh chuyển đổi số khi đoàn viên, thanh thiếu niên hiện tiếp cận thông tin rất nhanh trên nền tảng số, trong khi hình thức tuyên truyền truyền thống đôi khi chưa đủ hấp dẫn, kịp thời.

"Từ đó, chúng tôi mạnh dạn ứng dụng AI, xây dựng hai “trợ lý AI tuyên truyền” để truyền tải chủ trương, hoạt động của Đoàn bằng cách sinh động, gần gũi hơn. Trong thời gian tới, bản tin AI dự kiến phát sóng định kỳ theo các sự kiện, hoạt động lớn của Đoàn – Hội – Đội, đăng tải trên fanpage, website, nhóm Zalo của Đoàn phường”, anh Hồng Anh nói.

Mới đây, để tuyên truyền cho các hoạt động bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2021, Đoàn xã Vu Gia cũng giới thiệu nhiều video AI với phong cách hoạt hình hấp dẫn, giúp các bạn trẻ và người dân nắm bắt thông tin về đợt bầu cử sắp tới.

Video tuyên truyền bầu cử được xây dựng bằng AI của Đoàn xã Vu Gia.

Theo anh Đỗ Minh Vương - Bí thư Đoàn xã Vu Gia, đơn vị có một nhóm đoàn viên thực hiện bản tin AI, trong đó, mọi người phân chia nhiệm vụ để thực hiện các công đoạn như lên ý tưởng, viết kịch bản, biến nội dung thành các câu lệnh để AI xử lý.

Các bạn đoàn viên tự mày mò kiến thức, kỹ năng về AI trên các hội, nhóm, sau đó vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Đoàn xã cũng đầu tư mua các bản trả phí của công cụ AI để đảm bảo chất lượng cho các bản tin.

“Bên cạnh đó, Đoàn xã cũng sử dụng hiệu quả công cụ AI để tạo video, hình ảnh tuyên truyền các hoạt động lớn. Hiện, chúng tôi tập trung xây dựng bản tin hằng tháng của Đoàn xã bằng AI để chuyển tải thông tin trực quan, sinh động hơn đến đông đảo đoàn viên thanh niên và người dân”, anh Vương nói.

Giúp đoàn viên thanh niên thành thạo công cụ số

Mới đây, Đoàn phường Hội An Tây vừa tổ chức chung kết cuộc thi “Chiến binh kỷ nguyên số - Hội An Tây AI Challenge 2026”. Dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng cuộc thi đã thu hút sự tham gia của đông đảo các bạn đoàn viên, học sinh trên địa bàn.

Là một cuộc thi AI thực chiến, các đội thi được tập huấn công cụ, sau đó tham gia các phần thi theo đề bài được ban tổ chức đưa ra. Đó là sử dụng công cụ AI để sáng tạo video, sản phẩm truyền thông theo chủ đề.

Các bạn trẻ ứng dụng AI thực chiến trong cuộc thi “Chiến binh kỷ nguyên số - Hội An Tây AI Challenge 2026”.

Theo chị Nguyễn Hà Vi - Bí thư Đoàn phường Hội An Tây, thay vì các hoạt động tập huấn thông thường, Đoàn phường tổ chức cuộc thi để khuyến khích các bạn trẻ sáng tạo, tranh biện, nâng cao kỹ năng sử dụng các công cụ số.

“Cuộc thi tạo ra sân chơi để các bạn đoàn viên thanh niên hiểu và ứng dụng hiệu quả AI trong cuộc sống, giải quyết những “bài toán” thực tế. Từ thực tiễn sử dụng công cụ AI, các bạn trẻ nâng cao được kiến thức, kỹ năng. Sau cuộc thi, các bạn có sự kết nối, tạo ra một cộng đồng để trao đổi, học hỏi lẫn nhau”, chị Vi kể.

Trong Tháng Thanh niên, dự kiến, Đoàn xã Vu Gia cũng sẽ tổ chức các cuộc thi về ứng dụng AI theo từng nhóm tuổi dành cho các bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn, tạo không khí ứng dụng chuyển đổi số sôi nổi trong cộng đồng.

“Hiện, theo hướng triển khai của Thành Đoàn, Đoàn xã đã thành lập các nhóm trao đổi kinh nghiệm, sử dụng các công cụ AI phù hợp dành cho các nhóm lứa tuổi, các nhóm nghề nghiệp, để đoàn viên thanh niên cùng giúp nhau sử dụng hiệu quả, thành thạo công cụ AI”, anh Vương cho hay.

Nhiều hoạt động giúp đoàn viên thanh niên thành thạo công cụ số được tổ chức.

Đoàn phường Thanh Khê cũng từng bước lồng ghép nội dung AI và chuyển đổi số vào sinh hoạt Đoàn như: Tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng số với chủ đề “Thanh niên với trí tuệ nhân tạo – Kiến tạo tương lai số”; tư vấn hướng nghiệp “Trải nghiệm nghề nghiệp trong kỷ nguyên số”; tổ chức hướng dẫn đoàn viên sử dụng các công cụ AI cơ bản trong thiết kế truyền thông, viết nội dung tuyên truyền, làm video, quản lý công việc...

“Đoàn phường định hướng đẩy mạnh ứng dụng AI vào công tác tuyên truyền, như: xây dựng thêm các sản phẩm truyền thông số thông minh, mô hình AI tương tác với thanh thiếu nhi; đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn, chia sẻ kỹ năng AI cho cán bộ Đoàn và đoàn viên nòng cốt. Qua đó, chúng tôi mong muốn đưa công tác Đoàn ngày càng hiện đại, hiệu quả và gần gũi hơn với đoàn viên thanh niên”, anh Hồng Anh nói.