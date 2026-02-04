Làng hương 300 năm tuổi tất bật ngày cận Tết

TPO - Có tuổi đời hơn 300 năm tuổi, làng nghề làm hương truyền thống Đông Khê ở Thanh Hóa đang tất bật những ngày cuối năm để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2026.
Sản phẩm hương ở làng Đông Khê có hương tăm với sự hỗ trợ của máy móc, còn có hương sào với cách làm truyền thống, thủ công với độ dài ngắn, to nhỏ khác nhau. Giá cả vì thế cũng có sự chênh lệch, dao động từ 20.000 đồng đến 40.000 đồng/bó. Riêng loại hương sào được bán với giá đắt nhất là 50.000-100.000/10 cây. Loại này có ưu điểm cây to, rất thơm và lâu tàn, cháy từ 8 đến 10 tiếng.
Hương sau đó được xếp lên các phên tre, đem phơi ngoài trời. Nắng gió tự nhiên không chỉ giúp hương khô đều mà còn giữ trọn mùi thơm nguyên bản. Hương cháy đến đâu, tàn đến đó, không cong vênh, mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu.