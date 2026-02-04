Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Làng hương 300 năm tuổi tất bật ngày cận Tết

Phạm Trường

TPO - Có tuổi đời hơn 300 năm tuổi, làng nghề làm hương truyền thống Đông Khê ở Thanh Hóa đang tất bật những ngày cuối năm để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2026.

tp-1.jpg
Những ngày này, nhiều hộ dân ở làng Đông Khê (xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa﻿), đang khẩn trương phơi những mẻ hương bài còn lại phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán 2026.
tp-3.jpg
Theo người dân địa phương, nghề làm hương truyền thống nơi đây có tuổi đời hơn 300 trăm năm, truyền từ đời này qua đời khác.
tp-7.jpg
Ông Đoàn Văn Mậu (66 tuổi) cho biết, từ khoảng tháng 9 Âm lịch hằng năm, vụ sản xuất cao điểm làm hương bắt đầu để kịp phục vụ thị trường Tết. Trung bình mỗi năm, gia đình ông làm ra hàng triệu que hương. “Làm hương phụ thuộc nhiều vào thời tiết, nắng ấm để phơi. Nếu mưa vài ngày, bao công phơi coi như mất trắng”, ông Mậu nói.
tp-8.jpg
tp-6.jpg
tp-9.jpg
Sản phẩm hương ở làng Đông Khê có hương tăm với sự hỗ trợ của máy móc, còn có hương sào với cách làm truyền thống, thủ công với độ dài ngắn, to nhỏ khác nhau. Giá cả vì thế cũng có sự chênh lệch, dao động từ 20.000 đồng đến 40.000 đồng/bó. Riêng loại hương sào được bán với giá đắt nhất là 50.000-100.000/10 cây. Loại này có ưu điểm cây to, rất thơm và lâu tàn, cháy từ 8 đến 10 tiếng.
tp-12.jpg
Theo người làm hương ở đây, để cho ra một mẻ hương đạt chất lượng, khâu chọn nguyên liệu là quan trọng nhất. Hương liệu là rễ cây trầm, cây trám trộn lẫn với các vị thuốc bắc, như: Nụ hồi, đinh hương, cam thảo... tạo mùi thơm rất dễ chịu. Sau khi lăn nhựa trám, que hương tiếp tục được lăn qua bột bài, một loại bột tạo nên mùi thơm đặc trưng của hương Đông Khê.
tp-14.jpg
Mỗi gia đình trong làng đều có một bí quyết riêng trong việc gia giảm bột bài và nhựa trám. Tỷ lệ pha trộn được tính toán cẩn trọng qua nhiều năm làm nghề, truyền từ đời này sang đời khác, tạo nên màu hương đậm nhạt khác nhau, vừa giữ được mùi thơm đặc trưng của hương bài, vừa mang dấu ấn riêng không thể trộn lẫn.
tp-15.jpg
tp-2.jpg
Hương sau đó được xếp lên các phên tre, đem phơi ngoài trời. Nắng gió tự nhiên không chỉ giúp hương khô đều mà còn giữ trọn mùi thơm nguyên bản. Hương cháy đến đâu, tàn đến đó, không cong vênh, mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu.
tp-5.jpg
“Hương ở đây không dùng hóa chất. Người làm hương là người hít khói đầu tiên, nên nếu không sạch thì mình chịu trước”, bà Đoàn Thị Tiên (63 tuổi) chia sẻ. Chính quyền địa phương cho biết, năm 2015, Đông Khê được công nhận là làng nghề hương truyền thống. Năm 2023, sản phẩm hương thơm của một số gia đình đạt chứng nhận OCOP, mở ra thêm cơ hội tiêu thụ và khẳng định giá trị của hương bài thủ công.
tp-01010.jpg
Người dân địa phương cho biết nghề làm hương không vất vả như nghề nông, nhưng yêu cầu người làm phải thật cẩn thận, tỉ mỉ. Thị trường tiêu thụ cũng tương đối ổn định, mang lại thu nhập khá cho người lao động và các hộ kinh doanh, nhất là những ngày Tết.
Phạm Trường
#làng nghề #hương truyền thống #Đông Khê #Tết Nguyên đán #hương thủ công #đặc sản Tết #Thanh Hóa

