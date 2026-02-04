Tài xế cần lưu ý gì sau khi hầm chui dài nhất nút giao An Phú thông xe?

TPO - Do nút giao An Phú vẫn đang trong giai đoạn thi công, việc khai thác các hạng mục được thực hiện từng phần nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và giảm áp lực giao thông khu vực cửa ngõ phía Đông TPHCM. Tuy nhiên, các tài xế cần lưu ý việc tổ chức giao thông ở khu vực để tránh nhầm lẫn, phải di chuyển xa.

Từ ngày 2/2, hầm chui HC1-02 tại nút giao thông An Phú (TP. Thủ Đức cũ, TPHCM) chính thức thông xe, góp phần hình thành trục lưu thông liên tục từ trung tâm TPHCM vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, giúp giảm ùn tắc rõ rệt trong giờ cao điểm.

Chiều 3/2, ghi nhận của phóng viên tại khu vực nút giao An Phú cho thấy, sau khi hầm chui HC1-02 được đưa vào khai thác cùng hầm HC1-01, các phương tiện ô tô từ hướng hầm vượt sông Sài Gòn đi đường Mai Chí Thọ vào cao tốc Long Thành - Dầu Giây lưu thông thuận lợi, không còn tình trạng dồn ứ kéo dài như trước.

Theo quy định, hầm chui HC1-02 không cho phép xe thô sơ, xe máy và người đi bộ lưu thông. Xe tải nhẹ (≤2,5 tấn) bị cấm vào hầm từ 6h đến 9h và từ 16h đến 20h hằng ngày. Xe tải nặng (>2,5 tấn) và xe ô tô khách giường nằm không được phép lưu thông từ 6h đến 22h mỗi ngày.

Hầm chui HC1-02 thuộc dự án nút giao thông An Phú (TPHCM).

Tài xế Nguyễn Quốc Bảo (phường An Khánh, TPHCM) cho biết trước đây, việc qua nút giao An Phú vào giờ cao điểm thường mất từ 15 đến 30 phút vào giờ cao điểm. Từ khi hầm chui thông xe, ô tô chỉ cần chui hầm, đi thẳng từ Mai Chí Thọ vào đường dẫn cao tốc mà không phải chờ đèn tín hiệu như trước, tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Ban Giao thông TPHCM - chủ đầu tư dự án, cho biết nút giao thông An Phú hiện vẫn đang trong giai đoạn thi công. Theo chủ trương của thành phố, hạng mục nào hoàn thành trước sẽ được đưa vào khai thác ngay nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và giảm áp lực giao thông khu vực cửa ngõ phía Đông.

Phương tiện lưu thông qua hầm chui HC1-02.

Đến nay, ngoài hai hầm chui HC1-01 và HC1-02, dự án đã hoàn thành cầu Bà Dạt, cầu Giồng Ông Tố và cầu N2. Các hạng mục còn lại gồm nhánh cầu N3 dự kiến hoàn thành vào dịp 30/4/2026. Các nhánh N4, N1.1 và N1.3 hoàn thành vào 30/6/2026. Riêng nhánh cầu N1.2 dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2026 với điều kiện được bàn giao đầy đủ mặt bằng trong quý I/2026.

Tài xế cần lưu ý gì?

Sau khi hầm chui HC1-02 chính thức thông xe, ngành chức năng đã điều chỉnh tổ chức giao thông, trong đó đóng lối quay đầu trên đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây để đảm bảo an toàn.

Trước thời điểm hầm chui đi vào khai thác, lối quay đầu này được sử dụng để phục vụ ô tô từ đường Nguyễn Thị Định và đường Song Hành quay đầu về hướng đường Võ Nguyên Giáp. Tuy nhiên, khi hầm chui HC1-02 hoàn thành và thông xe, việc duy trì điểm quay đầu trước hầm được đánh giá có nguy cơ xảy ra xung đột giao thông nên buộc phải đóng lại.

Sau khi hầm chui HC1-02 hoàn thành và thông xe, lối quay đầu ở khu vực trước hầm - đoạn đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đã được đóng lại để đảm bảo an toàn giao thông.

Theo ghi nhận của phóng viên, sự thay đổi này khiến không ít tài xế, đặc biệt là những người chưa nắm rõ phương án tổ chức giao thông mới, gặp lúng túng khi di chuyển. Thay vì chỉ mất quãng đường ngắn để quay đầu sang hướng Mai Chí Thọ, các phương tiện nay phải tiếp tục chạy thẳng đến nút giao Đỗ Xuân Hợp mới có thể quay đầu, làm phát sinh thêm gần 5 km.

Đại diện Ban Giao thông TPHCM cho biết, đơn vị đang tiếp tục rà soát hiện trường, đồng thời sẽ bổ sung hệ thống biển báo, bảng chỉ dẫn và hướng dẫn phân làn tại nút giao An Phú. Mục tiêu là giúp người dân dễ nhận biết hướng đi phù hợp, hạn chế tình trạng đi nhầm đường trong giai đoạn dự án vừa thi công, vừa phục vụ khai thác.