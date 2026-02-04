Sương mù dày đặc trên cao tốc, Cục CSGT tạm cấm đường

TPO - Lực lượng CSGT đã tạm cấm một đoạn cao tốc Cao Bồ – Mai Sơn – Quốc lộ 45 – Nghi Sơn do sương mù dày đặc, khuất tầm nhìn.

Hình ảnh sương mù dày đặc vào sáng 4/2.

Sáng sớm 4/2, Cục CSGT phát đi thông báo khẩn về việc phân luồng trên tuyến cao tốc Cao Bồ – Mai Sơn – Quốc lộ 45 – Nghi Sơn do sương mù dày đặc.

Theo Cục CSGT, việc xuất hiện sương mù dày khiến tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Cục CSGT đã tạm thời cấm đường để bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông, cụ thể:

Chiều vào Thanh Hóa từ Km276 đến Km287; Chiều Thanh Hóa đi Hà Nội: từ Km296 đến nút giao Giao Niêu.

Lực lượng CSGT đề nghị người tham gia giao thông chủ động theo dõi thông tin, chấp hành hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng, lựa chọn lộ trình thay thế phù hợp.

Đồng thời đề nghị người dân chia sẻ thông tin để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.