Miền Bắc tăng nhiệt mạnh

TPO - Hôm nay (4/2), nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều ở miền Bắc có thể lên 23-25 độ C, tuy nhiên đêm và sáng sớm trời khá rét với nhiệt độ từ 12-15 độ C. Dự báo ngày mai, miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt và hửng nắng vào trưa chiều.

Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C, vùng núi 17-19 độ C, có nơi dưới 17 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, riêng Lai Châu và Điện Biên 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Miền Bắc tăng nhiệt dần vào trưa, chiều 4/2. Ảnh: TTXVN.

Dự báo ngày mai, miền Bắc tiếp tục hửng nắng vào trưa chiều, nhiệt độ tăng. Từ đêm mai đến sáng 6/2, khu vực phía Đông Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trong hai ngày cuối tuần, miền Bắc đón không khí lạnh gây mưa rét.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ) hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Dự báo khoảng ngày 7-9/2, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Hà Tĩnh đến Huế trời chuyển rét.

Phú Yên cũ đến Bình Thuận cũ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

TPHCM hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.