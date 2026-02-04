Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cháy dữ dội nhà trọ 8 tầng ở Hà Nội

TPO - Rạng sáng 4/2, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà trọ 8 tầng trên phố Khương Trung (Hà Nội).

chay-156-7683.jpg
Hình ảnh vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h ngày 4/2, tại nhà 8 tầng trong ngách 72/3 Khương Trung (phường Khương Đình, Hà Nội), xảy ra hỏa hoạn.

Ngọn lửa bùng phát tại khu vực tầng tum tòa nhà khiến nhiều người dân hoảng hốt.

Tiếp nhận tin báo cháy, Đội CC&CNCH Khu vực số 13 điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe máy chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn.

Không lâu sau đó, đám cháy nhanh chóng được dập tắt.

Theo ghi nhận, công trình cao 8 tầng, diện tích hơn 50m2 là nơi cho thuê trọ. Vụ việc không có thương vong về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Thanh Hà
