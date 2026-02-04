Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa ở Đà Nẵng

Giang Thanh
TPO - Đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ, TP. Đà Nẵng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 6 điểm trên địa bàn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để người dân chào đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Ngày 4/2, UBND TP. Đà Nẵng cho biết vừa ban hành Kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Đà Nẵng tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh: Giang Thanh

Theo đó, trên địa bàn thành phố sẽ có 6 điểm bắn pháo hoa. Cụ thể: điểm bắn 1 tại khu vực trước UBND phường Hòa Khánh, điểm bắn 2 tại đoạn giao giữa đường Bạch Đằng và Bình Minh 6 (phường Hòa Cường), điểm bắn 3 tại khu tái định cư đường Vành đai phía Tây (thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Vang), điểm bắn 4 khu du lịch Cồn Bắp (thôn Xuyên Trung, phường Hội An), điểm bắn 5 ở Quảng trường 24/3 đường Hùng Vương (phường Bàn Thạch) và điểm bắn 6 tại Quảng trường xã Núi Thành.

Thời gian bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, bắt đầu từ 0h ngày 17/2 (nhằm ngày mùng 1/1 Tết Nguyên đán). Phương pháp bắn là trình diễn pháo hoa nghệ thuật không nhạc nền, sử dụng hệ thống tự động FireOne và bán tự động L100S, sử dụng pháo hoa tầm cao và giàn pháo tầm thấp của Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng).

Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng là đơn vị chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai Kế hoạch bắn pháo hoa đêm Giao thừa, chịu trách nhiệm chính trong tổ chức bắn; có phương án khoanh vùng, xác định các điểm, khu vực người dân không được tiếp cận tại các khu vực bắn để đảm bảo an ninh, an toàn.

Công an TP. Đà Nẵng được giao tổ chức lực lượng, phương tiện bảo vệ các điểm bắn. Thời gian triển khai lực lượng tại các điểm bắn là từ 8h ngày 9/2 đến 4h ngày 17/2.

UBND TP. Đà Nẵng giao UBND các xã, phường có điểm bắn chuẩn bị mặt bằng, đảm bảo công tác vận chuyển và bố trí trận địa bắn; tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, hoạt động phụ trợ để phục vụ người dân đón Giao thừa.

Giang Thanh
