Sẽ định danh, đánh giá tín nhiệm tổ chức, cá nhân có ảnh hưởng trên không gian mạng

TPO - Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nêu nhiệm vụ triển khai các giải pháp định danh và đánh giá tín nhiệm mạng đối với các tổ chức, cá nhân có ảnh hưởng trên không gian mạng; củng cố lòng tin, trách nhiệm của người dân khi hoạt động, tương tác, làm việc trên không gian mạng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vừa ký ban hành Kế hoạch số 04 của Ban Chỉ đạo về Bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị.

Mục tiêu chung của kế hoạch nhằm xây dựng không gian mạng quốc gia an toàn, vững mạnh, có năng lực phòng vệ tốt và khả năng chống chịu cao, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh và lợi ích của quốc gia trên không gian mạng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, kế hoạch nhấn mạnh, các cơ quan chủ quản các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở có trách nhiệm rà soát, khắc phục tổng thể về an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu đối với hệ thống và nguồn nhân lực thuộc phạm vi quản lý. Triển khai giám sát an ninh mạng tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Báo cáo định kỳ và đột xuất kết quả, tiến độ và mức độ tuân thủ về cơ quan có thẩm quyền; kiến nghị biện pháp hoàn thiện thể chế, tiêu chuẩn và phân bổ nguồn lực khi cần. Xác định trách nhiệm của người đứng đầu về an ninh mạng.

Cùng với đó, năm 2026 cũng cần nâng cao năng lực của Trung tâm An ninh mạng quốc gia; mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu giám sát, cảnh báo an ninh mạng với các hệ thống thông tin quan trọng của hệ thống chính trị từ cấp độ 3 trở lên (trừ các hệ thống thông tin trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng và cơ yếu); thiết lập kênh kết nối trao đổi thông tin, dữ liệu phục vụ giám sát, điều phối ứng cứu, khắc phục sự cố an toàn thông tin, an ninh mạng.

Trong số các nhiệm vụ đến năm 2030, kế hoạch nêu rõ, cần triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức an ninh mạng trên nền tảng “Bình dân học vụ số”. Đẩy mạnh truyền thông đại chúng và trên mạng xã hội cho người dân kỹ năng nhận diện, phòng, chống lừa đảo, tiếp nhận và xử lý phản ánh sự cố. Đưa các nội dung kiến thức, kỹ năng cơ bản về an ninh mạng vào chương trình giáo dục phổ thông (từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông), giáo dục nghề nghiệp và đại học.

“Triển khai các giải pháp định danh và đánh giá tín nhiệm mạng đối với các tổ chức, cá nhân có ảnh hưởng trên không gian mạng; củng cố lòng tin, trách nhiệm của người dân khi hoạt động, tương tác, làm việc trên không gian mạng”, kế hoạch nêu rõ.

Một nhiệm vụ quan trọng khác cũng được đề ra là, đến năm 2030, cần xây dựng và hoàn thiện thể chế, khung pháp lý; phát triển hạ tầng an ninh mạng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; phát triển công nghiệp an ninh mạng tự chủ và thị trường an ninh mạng cạnh tranh, minh bạch; bảo đảm nguồn nhân lực; hợp tác quốc tế trên lĩnh vực an ninh mạng…

Đảng ủy Công an Trung ương được giao nhiệm vụ rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Hình sự, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đủ sức răn đe, phòng ngừa xã hội và căn cứ xử lý các hành vi chưa được quy định; sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý triệt để, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trước tháng 3/2027.

