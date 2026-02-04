Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 kéo dài 10 ngày

Viết Hà
TPO - Hướng tới Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọ 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức mùa lễ hội trang nghiêm, an toàn, giàu bản sắc.

Ngày 4/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ họp, thảo luận và cho ý kiến vào kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hóa – du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

pt-4.jpg
Biển người về dự Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2025

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo Kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hóa – du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Theo kế hoạch, lễ hội diễn ra từ ngày 17 đến 26/4/2026 (tức từ ngày 1/3 đến hết ngày 10/3 năm Bính Ngọ), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng là dịp để Nhân dân cả nước bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức các Vua Hùng – những bậc tiền nhân đã có công dựng nước. Vì vậy, phần lễ tiếp tục được tổ chức trang nghiêm, giữ gìn và phát huy các nghi lễ truyền thống đã được duy trì qua nhiều năm, bảo đảm đúng nghi thức, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Phần hội dự kiến gồm hơn 20 chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hóa – du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, kết hợp bắn pháo hoa tầm cao.

Đáng chú ý, năm 2026 lần đầu tiên tổ chức chương trình “Giao lưu ngoại giao văn hóa – Phú Thọ 2026” và tái tổ chức Lễ hội văn hóa dân gian đường phố sau thời gian gián đoạn, góp phần quảng bá sâu rộng hình ảnh Đất Tổ, con người Phú Thọ đến bạn bè trong nước và quốc tế.

tp-3.jpg
Trò chơi dân gian tại Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2025.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ yêu cầu, UBND tỉnh triển khai công tác tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng bảo đảm trang nghiêm, tiết kiệm, an toàn tuyệt đối; chú trọng công tác an ninh trật tự, phân luồng giao thông, vệ sinh môi trường, chăm sóc y tế và xử lý rác thải.

Đồng thời, các sở, ngành, địa phương liên quan cần chủ động xây dựng phương án phối hợp chặt chẽ, quyết tâm tổ chức mùa lễ hội kiểu mẫu, an toàn, văn minh, thành công.

Viết Hà
