Thi lớp 10 ở TPHCM có thể diễn ra cuối tháng 5

TPO - Sở Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TPHCM dự kiến tham mưu UBND TPHCM phương án tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trước kỳ thi tốt nghiệp THPT; thời gian tổ chức có thể vào cuối tháng 5.

Sáng 4/2, một lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, Giám đốc Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch chi tiết để trình UBND TPHCM quyết định phương án cuối cùng cho kỳ thi lớp 10 năm nay.

Năm ngoái, kỳ thi lớp 10 tại TPHCM diễn ra vào ngày 6 và 7/6. Trong khi đó, Bộ GD&ĐT dự kiến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay vào ngày 11 và 12/6. Nếu hai kỳ thi diễn ra quá gần nhau sẽ gây khó khăn cho công tác tổ chức.

Thí sinh thi vào lớp 10 tại TPHCM. Ảnh: C.P.

"Sở vẫn đang lấy ý kiến, xem xét để trình UBND TPHCM", vị đại diện Sở GDĐT TPHCM thông tin.

Trước đó, nhiều hiệu trưởng đề xuất tổ chức kỳ thi lớp 10 vào cuối tháng 5, ngay sau khi học sinh kết thúc năm học nhằm giảm áp lực cho thí sinh và đảm bảo nội dung học tập gắn với nội dung thi.

Theo chia sẻ của hiệu trưởng một trường THCS, phương án này là khả thi. Trường hợp đề thi có độ khó cao, điểm chuẩn đầu vào có thể giảm nhưng chất lượng học sinh trúng tuyển vẫn được đảm bảo.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM gồm ba môn: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Học sinh đăng ký thi vào các trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên.

Trong đó, môn Văn, Toán có thời gian làm bài 120 phút/môn, môn Ngoại ngữ có thời gian làm bài 90 phút. Môn chuyên, tích hợp có thời gian làm bài 150 phút.

Vào tháng 10/2025, Sở GD&ĐT TPHCM đã công bố cấu trúc, đề thi minh họa của 3 môn thi Toán, Văn và tiếng Anh.