Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chủ tịch tỉnh Phú Thọ yêu cầu xem xét trách nhiệm chủ tịch xã nếu để xảy ra khai thác đất trái phép

Viết Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu UBND các xã, phường siết chặt quản lý hoạt động san gạt, hạ cốt nền trên đất ở, đất nông nghiệp, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng cải tạo mặt bằng để khai thác khoáng sản trái phép. Nễu để xảy ra vi phạm, chủ tịch UBND cấp xã, phường sẽ phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Ngày 4/2, UBND tỉnh Phú Thọ cho biết ông Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh - vừa có ý kiến chỉ đạo về việc tăng cường quản lý hoạt động thu hồi khoáng sản phát sinh trong quá trình cải tạo, xây dựng công trình trên đất ở, đất vườn, đất nông nghiệp, đặc biệt là tại các khu vực được cho phép san gạt, hạ cốt nền nhằm “phòng, chống sạt lở”.

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, thời gian qua, người dân và một số cơ quan báo chí phản ánh, tại một số xã, phường trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng lợi dụng việc san gạt, hạ cốt nền đất sản xuất nông nghiệp, đất vườn, đất ở để khai thác khoáng sản trái phép. Các hoạt động này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

tp.jpg
Chủ tịch UBND cấp xã, phường sẽ phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh nếu để xảy ra khai thác tài nguyên trái phép.


Qua kiểm tra thực tế, UBND tỉnh nhận thấy tại một số địa phương vẫn còn tình trạng buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát trong quá trình cho phép san gạt, hạ cốt nền. Một số trường hợp chấp thuận cho hộ gia đình cải tạo mặt bằng, cho phép hạ cốt độ cao với lý do “phòng, chống sạt lở” nhưng không đúng đối tượng, vị trí cấp phép chưa phù hợp hoặc nằm trong quy hoạch khoáng sản của tỉnh.

Những tồn tại nêu trên đã vô tình tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng hoạt động cải tạo, san hạ cốt nền để khai thác khoáng sản trái phép.

Trước thực trạng này, chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu UBND các xã, phường tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động thu hồi khoáng sản phát sinh từ cải tạo, xây dựng công trình trên đất ở và đất nông nghiệp, chỉ xem xét, cho phép thực hiện đối với các trường hợp thật sự cần thiết, đúng quy hoạch, bảo đảm an toàn, không gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống Nhân dân.

Cùng với đó, các địa phương phải tăng cường kiểm tra, giám sát khối lượng khoáng sản thu hồi, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng san gạt, hạ cốt nền để khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép.

ktd.jpg
Tình trạng khai thác đất, hạ cốt nền ở Phú Thọ diễn biến phức tạp.

UBND tỉnh Phú Thọ cũng yêu cầu tạm dừng, thu hồi giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản đối với các trường hợp thi công không bảo đảm an toàn lao động, gây ô nhiễm môi trường hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, mất an toàn lao động trong quá trình san gạt, hạ cốt nền trên địa bàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm, đánh giá nguy cơ sạt lở và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Viết Hà
#khoáng sản #xã phường #quản lý tài nguyên #Phú Thọ #khai thác tài nguyên trái phép

Xem thêm

Cùng chuyên mục