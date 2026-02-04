Chủ tịch tỉnh Phú Thọ yêu cầu xem xét trách nhiệm chủ tịch xã nếu để xảy ra khai thác đất trái phép

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu UBND các xã, phường siết chặt quản lý hoạt động san gạt, hạ cốt nền trên đất ở, đất nông nghiệp, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng cải tạo mặt bằng để khai thác khoáng sản trái phép. Nễu để xảy ra vi phạm, chủ tịch UBND cấp xã, phường sẽ phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Ngày 4/2, UBND tỉnh Phú Thọ cho biết ông Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh - vừa có ý kiến chỉ đạo về việc tăng cường quản lý hoạt động thu hồi khoáng sản phát sinh trong quá trình cải tạo, xây dựng công trình trên đất ở, đất vườn, đất nông nghiệp, đặc biệt là tại các khu vực được cho phép san gạt, hạ cốt nền nhằm “phòng, chống sạt lở”.

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, thời gian qua, người dân và một số cơ quan báo chí phản ánh, tại một số xã, phường trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng lợi dụng việc san gạt, hạ cốt nền đất sản xuất nông nghiệp, đất vườn, đất ở để khai thác khoáng sản trái phép. Các hoạt động này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Chủ tịch UBND cấp xã, phường sẽ phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh nếu để xảy ra khai thác tài nguyên trái phép.



Qua kiểm tra thực tế, UBND tỉnh nhận thấy tại một số địa phương vẫn còn tình trạng buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát trong quá trình cho phép san gạt, hạ cốt nền. Một số trường hợp chấp thuận cho hộ gia đình cải tạo mặt bằng, cho phép hạ cốt độ cao với lý do “phòng, chống sạt lở” nhưng không đúng đối tượng, vị trí cấp phép chưa phù hợp hoặc nằm trong quy hoạch khoáng sản của tỉnh.

Những tồn tại nêu trên đã vô tình tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng hoạt động cải tạo, san hạ cốt nền để khai thác khoáng sản trái phép.

Trước thực trạng này, chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu UBND các xã, phường tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động thu hồi khoáng sản phát sinh từ cải tạo, xây dựng công trình trên đất ở và đất nông nghiệp, chỉ xem xét, cho phép thực hiện đối với các trường hợp thật sự cần thiết, đúng quy hoạch, bảo đảm an toàn, không gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống Nhân dân.

Cùng với đó, các địa phương phải tăng cường kiểm tra, giám sát khối lượng khoáng sản thu hồi, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng san gạt, hạ cốt nền để khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép.

Tình trạng khai thác đất, hạ cốt nền ở Phú Thọ diễn biến phức tạp.

UBND tỉnh Phú Thọ cũng yêu cầu tạm dừng, thu hồi giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản đối với các trường hợp thi công không bảo đảm an toàn lao động, gây ô nhiễm môi trường hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, mất an toàn lao động trong quá trình san gạt, hạ cốt nền trên địa bàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm, đánh giá nguy cơ sạt lở và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.