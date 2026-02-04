Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bộ Nội vụ: Tiền lương, thưởng tết của người lao động tăng mạnh

Luân Dũng - Văn Kiên
TPO - Tiền lương bình quân năm 2025 của người lao động là 9,76 triệu đồng/tháng, tăng 11% so với năm 2024. Trong khi đó, mức thưởng bình quân của doanh nghiệp là 8,69 triệu đồng, tăng 13% so với dịp tết năm ngoái.

Chiều 4/2, tại họp báo thường kỳ Chính phủ, đại diện Bộ Nội vụ, Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội Phạm Trường Giang đã thông tin về tình hình tiền lương, thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động trong dịp tết năm nay.

Ông Phạm Trường Giang cho biết, ngày 10/11/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 293 điều chỉnh lương tối thiểu vùng 7,2%, áp dụng từ 1/1/2026. Theo đó, mức điều chỉnh này cao hơn những năm gần đây, cụ thể trong khi năm 2024 chỉ tăng 6%.

Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội Phạm Trường Giang. Ảnh: Như Ý

Cũng theo ông Giang, việc công bố chính sách từ tháng 11 đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị, bên cạnh đó Bộ Nội vụ còn ban hành 2 văn bản hướng dẫn.

Khẳng định “kết quả khả quan”, ông Giang cho biết, riêng tiền lương bình quân năm 2025 của người lao động 9,76 triệu đồng/tháng, tăng 11% so với năm 2024.

Trong đó, doanh nghiệp, công ty TNHH có 100% vốn Nhà nước, lương bình quân là 12,89 triệu đồng/tháng, tăng 18,2% so với năm 2024

Với doanh nghiệp dân doanh, lương bình quân là 8,66 triệu đồng/tháng, tăng 7% so với năm 2024;

Trong khi đó, với doanh nghiệp FDI, lương bình quân là 10,77 triệu đồng/tháng, tăng 9,6% so với năm 2024.

Về tiền thưởng, ông Giang cho hay, qua số liệu báo cáo của hơn 50.000 doanh nghiệp, mức thưởng bình quân là 8,69 triệu đồng/người, tăng 13% so với Tết Ất Tỵ.

Trong đó, doanh nghiệp nhà nước khoảng 9,44 triệu đồng/người, tăng 23% so với năm 2024; doanh nghiệp dân doanh 7,37 triệu, tăng 9% so với năm 2024; doanh nghiệp FDI là 9,21 triệu đồng, tăng 12% so với năm 2024.

“Trên cơ sở triển khai sớm và đồng bộ, lương và thưởng đã giúp cải thiện thu nhập, cuộc sống, tăng thời gian gắn bó với doanh nghiệp, giảm dịch chuyển tự phát. Đây là cơ sở, điều kiện tăng năng suất lao động thời gian vừa qua”, ông Phạm Trường Giang nêu rõ.

Luân Dũng - Văn Kiên
