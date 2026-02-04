Tai nạn lao động tại công ty than ở Quảng Ninh, một công nhân tử vong

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại công ty Than Khe Chàm, TKV, phường Mông Dương (tỉnh Quảng Ninh) khiến một công nhân tử vong.

Khoảng 5h15 ngày 4/2, tại Công ty Than Khe Chàm, TKV, phường Mông Dương (tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến một công nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là anh Ng.X.D. (SN: 1971, trú tại phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh), công nhân Phân xưởng vận tải đường sắt của Công ty Than Khe Chàm - TKV.

Thời điểm xảy ra tai nạn, anh D. đang thực hiện nhiệm vụ vận hành quay lật nghiêng 3 tấn tại mặt bằng +25 của công ty.

Anh D. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, Bệnh viện Cọc 7, nhưng không qua khỏi.

Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND phường Mông Dương xác nhận vụ việc, cho biết địa phương đã báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh và Sở Nội vụ để phối hợp xử lý theo thẩm quyền.

Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn theo quy định.

