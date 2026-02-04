Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Bắt giữ 2 tàu cát tặc

Thu Hiền
TPO - Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy kiểm tra phát hiện và bắt giữ 2 phương tiện có hành vi khai thác cát trái phép trên tuyến sông Lam, tỉnh Nghệ An.

Chiều 4/2, Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT công an tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị vừa phối hợp với Thủy đoàn 1 (Cục CSGT) cho bắt giữ 2 phương tiện có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Lam.

Khoảng 1h cùng ngày, tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên tuyến sông Lam, đoạn giáp ranh xã Đại Đồng và xã Thanh Chi (tỉnh Nghệ An) đã phát hiện tàu hút cát gắn số đăng ký NB-6892 do Trần Văn T. (SN 1976) điều khiển đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên sông Lam.

628036874-923410290022290-1382346504521782166-n.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện tàu hút cát trái phép đoạn giáp ranh xã Đại Đồng và xã Thanh Chi.

Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát xác định trên phương tiện có ba người cùng khoảng 80 m3 cát trong khoang. Toàn bộ thuyền viên không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản và các giấy tờ có liên quan.

Tổ công tác đã yêu cầu phương tiện ngừng hoạt động, neo đậu tại vị trí khai thác để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiếp đó, khoảng 3 giờ, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một phương tiện có dấu hiệu khai thác khoáng sản ngoài khu vực mỏ trên sông Lam (đoạn qua xã Vạn An, tỉnh Nghệ An).

627071731-923410286688957-6375403344409795427-n.jpg
Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy kiểm tra, phát hiện tàu hút cát vi phạm.

Lực lượng chức năng đã khẩn trương áp sát kiểm tra và xác định phương tiện này gắn số đăng ký TH-0671 có lắp đặt thiết bị hút cát. Người trực tiếp vận hành là Nguyễn Văn T. (SN 1991, trú xã Vạn An).

Quá trình làm việc, anh T. không xuất trình được các giấy tờ hợp pháp liên quan đến hoạt động khai thác cát. Tổ công tác đã yêu cầu dừng ngay hoạt động hút cát, neo phương tiện tại chỗ để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Hiện các vụ việc tiếp tục được xác minh, hoàn thiện hồ sơ và xử lý theo thẩm quyền.

627513784-923410413355611-2735333608153146265-n.jpg
Một trong hai tàu cát vi phạm.
Thu Hiền
